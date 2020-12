Katy Perry, l’esibizione vestita da albero di Natale. VIDEO

I'll Be Home For Christmas e Cozy Little Christmas sono i brani proposti dall’artista vestita da albero di Natale

Il calendario dell’avvento è ufficialmente iniziato, in questi giorni numerosi volti noti di Hollywood hanno cominciato a celebrare la festa più attesa al mondo da grandi e bambini. Poche ore fa Katy Perry (FOTO) ha regalato al pubblico una splendida esibizione su due brani di Natale riscuotendo immediatamente consensi positivi.

Katy Perry: l’esibizione approfondimento Katy Perry mostra il regalo ricevuto da Taylor Swift Dopo l’uscita dell’ultimo album Smile e la nascita della primogenita, Katy Perry ha dato il via ai festeggiamenti natalizi. Poche ore fa la popstar, classe 1986, he emozionato e divertito il pubblico con I'll Be Home For Christmas e Cozy Little Christmas, rispettivamente uno dei brani più famosi della tradizione musicale natalizia e il singolo della cantante pubblicato nel 2018. Il video dell’esibizione, dalla durata di quasi tre minuti, vede l’artista nei panni di un albero di Natale, prima trasportato in casa e poi successivamente fulcro centrale della festa. Il filmato ha immediatamente conquistato il pubblico tanto da contare al momento più di 60.000 visualizzazioni su YouTube.