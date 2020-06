Tiziano Ferro dedica una canzone a Torino, Chiara Appendino risponde

Tra i concerti annullati dell’estate 2020, il tour di Tiziano Ferro (FOTO) è sicuramente uno dei più importanti. Il cantautore di Latina aveva programmato da tempo una lunga serie di date negli stadi per festeggiare i suoi 40 anni e riabbracciare il pubblico dopo l’uscita dell’album “Accetto Miracoli”. Il dispiacere di Tiziano Ferro è stato evidente fin dalle prime indiscrezioni che portavano allo spostamento del tour. Le disposizioni governative previste per fronteggiare la diffusione del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) hanno costretto gli organizzatori ad annullare il tour di Tiziano Ferro e riprogrammare i concerti per il prossimo anno. In questi giorni il cantautore ricorda i concerti che avrebbe dovuto tenere e nella giornata di oggi ha espresso tutto il suo rammarico per non essere a Torino dove era previsto lo spettacolo.

La dedica di Tiziano Ferro e la risposta della sindaca di Torino

Con un post su Instagram trasforma il suo dispiacere in poesia: "Per la mia Torino. Che sempre mi ha concesso il conforto di una vera casa". "Stavamo per raddoppiare la data - scrive - e poi eccomi qua. A pensare che stasera saremmo stati tutti in quello stadio". "Prenditi cura di te Torino - conclude - che avrò ancora bisogno tu ti prenda cura di me". In allegato anche un video dove Tiziano Ferro si esibisce pianoforte e voce nel famoso brano “Il Conforto”. La dedica del cantautore non è passata inosservata e dopo poche ore è arrivata anche la replica della sindaca Chiara Appendino. Dopo aver condiviso il post del cantante, la prima cittadina del capoluogo piemontese ha citato un passaggio della canzone "L'Olimpiade": "Mettiti in forze e guarda su, e dacci dentro tu di più. Parte la tua gara più ardita, la partita, va giocata, con fatica infinita". "Grazie Tiziano - scrive la sindaca - diamoci dentro tutti insieme e sono sicura che...potremo ritornare", citando un’altra canzone del cantante.