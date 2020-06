Paul McCartney: "No ai voucher per concerti annullati. Sì al rimborso"

Con una nota sulla sua pagina Facebook Paul McCartney dichiara "scandalosa" la decisione del Governo italiano di assegnare voucher al posto del rimborso ecomomico per i concerti annullati per l'emergenza sanitaria. La replica di D'Alessandro e Galli, i promoter che hanno organizzato le sue date italiane

Le polemiche c'erano già state nelle scorse settimane e ora anche Paul McCartney dice la sua sui voucher per i concerti annullati. Anche l'ex Beatles, il cui tour estivo lo avrebbe portato a Napoli il 10 giugno e al Lucca Summer Festival il 13, si oppone alla decisione del Governo italiano su indicazione di Assomusica di non procedere con il rimborso per i live mancati. "E' veramente scandaloso - scrive Mc Cartney sul suo profilo Facebook- che coloro che hanno pagato un biglietto per uno show non possano riavere i loro soldi. Senza i fan non ci sarebbe musica dal vivo. Siamo fortemente in disaccordo con cio' che il governo italiano e Assomusica hanno fatto". LA REAZIONE CODACONS Dello stesso parere il Codancos che rifacendosi alle parole del baronetto di Liverpool dice: "Dopo Commissione Ue e Antitrust, arriva anche un importante esponente del panorama musicale (Paul McCartney, ndr) a darci ragione- afferma il presidente Carlo Rienzi-. Anche noi eravamo subito scesi in campo per contrastare lo strumento del voucher come rimborso per eventi annullati. Obbligare gli utenti ad accettare voucher per biglietti relativi a spettacoli diversi da quelli acquistati, e il rifiuto degli organizzatori a restituire agli spettatori i soldi versati, è a tutti gli effetti una truffa, legalizzata dai provvedimenti del Governo che hanno autorizzato tale sistema" conclude.

EVENTI DAL VIVO ANNULLATI approfondimento Concerti annullati e rinviati, rimborso dei biglietti solo con voucher Così con l'emergenza sanitaria che ha annullato concerti negli stadi, festival rock o jazz, o eventi celebrativi, la questione rimborsi rimane all'ordine del giorno, almeno per i consumatori. Al momento infatti non è prevista la restituzione dei soldi spesi per l’acquisto, ma soltanto la conservazione del biglietto per gli eventi rinviati al 2021 o in alternativa l’emissione di voucher da utilizzare per l’acquisto di nuovi ticket. Una soluzione che non ha soddisfato numerosi fan, soprattutto quelli che avevano acquistato il ticket per un determinato concerto che non avrà più luogo, gli stessi probabilmente che volevano vedere Paul McCartney, che a sua volta ha ora speso parole importanti a loro favore. Al momento però le linee guida sono queste. IL VOUCHER HA VALIDITÀ 18 MESI Già il decreto legge del 17 marzo 2020, all’articolo 88, aveva previsto l'emissione di voucher di pari importo al titolo di acquisto. Il decreto Rilancio, all'articolo 183, ha previsto delle modifiche. In primo luogo ha esteso da 12 a 18 mesi la possibilità di utilizzare il bonus a partire dal giorno di emissione. Il dl Rilancio ha inoltre esteso la possibilità di avere un rimborso agli eventi in programma fino al 30 settembre 2020. QUANDO E COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI RIMBORSO

Il voucher, se non già prodotto in precedenza, può essere richiesto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio o comunque fino a un mese dopo la comunicazione della cancellazione dell’evento. Il decreto Rilancio dà indicazioni sulle modalità di richiesta di rimborso che va presentata “al soggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto”.