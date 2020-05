Il ticket può essere conservato e utilizzato per gli eventi già posticipati al 2021, in alternativa l'organizzatore può emettere un buono di pari valore per l'acquisto di nuovi biglietti che ha validità 18 mesi. Non è prevista la restituzione dei soldi

L’emergenza Coronavirus ha costretto anche al rinvio dei concerti in programma durante la primavera e l’estate 2020. Niente concerti negli stadi, niente festival rock o jazz, niente eventi celebrativi: sfumato tutto il calendario 2020 da giugno a settembre. Per il futuro bisognerà attendere l’evoluzione epidemiologica del Covid-19, nel frattempo è aperta la questione rimborsi. Al momento non è prevista la restituzione dei soldi spesi per l’acquisto, ma soltanto la conservazione del biglietto per gli eventi rinviati al 2021 o in alternativa l’emissione di voucher da utilizzare per l’acquisto di nuovi ticket. Una soluzione che non soddisfa numerosi fan, soprattutto quelli che avevano acquistato il ticket per un determinato concerto che non avrà più luogo, come accaduto con le cancellazioni delle esibizioni di Paul McCartney, previste al Lucca Summer Festival e al Firenze Rocks (I CONCERTI ANNULLATI - LE LINEE GUIDA PER LA FASE 2 DELLA MUSICA DAL VIVO).