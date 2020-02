Mika in concerto a Bolzano: info e scaletta

Mika è tornato sui palchi dei palazzetti più importanti d’Italia con il suo “Revelation tour”. Tra le prossime date in calendario c’è l’appuntamento di domenica 2 febbraio al PalaOnda di Bolzano. Durante lo show il pubblico potrà ascoltare live le canzoni del nuovo album “My Name Is Michael Holbrook” e le grandi hit di Mika. Ecco tutte le info per arrivare preparati al concerto: gli orari, i biglietti e la probabile scaletta del live.

Mika a Bolzano: tutte le info sul concerto

Mika sta proseguendo il suo “Revelation tour” con le tappe italiane nei grandi spazi dei palasport. La tournée ha preso il via lo scorso 10 novembre da Londra, per poi proseguire nelle più importanti città d’Europa. In Italia sono in calendario numerose date e il prossimo concerto in programma si terrà domenica 2 febbraio al PalaOnda di Bolzano. L’orario d’inizio dello show è fissato alle 20:30. I biglietti sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla tipologia di posto selezionato e sono i seguenti: tribuna cat. 1 60 euro + diritti di prevendita, tribuna cat. 2 50 euro + d.p., parterre in piedi 40 euro + d.p., galleria non numerata 35 euro + d.p.. Per i soci CartaFreccia, è attiva una promozione Trenitalia che consente l’acquisto del biglietto online a un prezzo speciale: tribuna cat. 1 a 45 euro + d.p. e parterre a 30 euro + d.p. (il numero di biglietti con l’offerta Revolution Train è limitato, trovate tutte le condizioni sul sito di Ticketone). Il PalaOnda si trova in Via Galvani 34 a Bolzano. Mika è stato anche confermato tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2020: lo vedremo sul palco dell’Ariston nella serata di giovedì 6 febbraio.

La possibile scaletta del concerto

Lo scorso 4 ottobre Mika ha pubblicato il suo nuovo album “My Name Is Michael Holbrook”, uscito per Polydor / Universal Music. Il “Revelation tour” è a supporto di questo suo ultimo capitolo discografico, pertanto in scaletta saranno sicuramente presenti molti dei brani contenuti in “My Name Is Michael Holbrook”, tra cui i singoli “Ice Cream”, “Tiny Love”, “Sanremo”, “Dear Jealousy”, “Tomorrow” e tanti altri. Durante il concerto di Bolzano, Mika canterà anche tutti i suoi precedenti grandi successi, canzoni indimenticabili come “Relax (Take It Easy)”, “Happy Ending”, “Love Today”, “We Are Golden” e “Grace Kelly”. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita dal cantante durante le precedenti date del “Revelation tour”; ricordiamo che le canzoni presentate al live di Bolzano potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.