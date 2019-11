Quarto entusiasmante live per X Factor 2019. La 13esima edizione del talent si avvia spedita verso le fasi finali ma c’è ancora tanto da ascoltare per decidere chi vincerà la gara. Anche la quarta puntata è stata caratterizzata da perfomance di spessore, conferme e colpi di scena, così come ormai da tradizione. Questa volta ad essere eliminati sono i Seawards che hanno rischiato con il loro inedito “Feel” ma non hanno convinto i giudici. Malika Ayane e Mara Maionchi sono state decisive per decretare il loro addio al talent ma il gruppo ha ottenuto un ottimo riscontro su Spotify. Infatti come avvenuto in ogni puntata, al termine della gara tutti i brani dei concorrenti sono disponibili per l’ascolto degli utenti.

Bene Davide Rossi, Booda ed Eugenio

Sempre più prorompente l’ascesa di Davide Rossi e i Booda. Il primo ha ottenuto pareri positivi da tutti e quattro giudici per “Don’t Stop me Now” dei Queen. La canzone è stata padroneggiata al meglio dal concorrente che ha saputo gestire le tante responsabilità sulle sue spalle. Anche su Spotify ha ricevuto un’ottima accoglienza così come “Milf Money” di Fergie cantata dai Booda. Il gruppo ha dimostrato ancora una volta la sua potenza raccogliendo anche i complimenti di tutti i giudici. Altro concorrente che si sta distinguendo per il suo precorso è Eugenio che anche dopo il quarto live ottiene grande spazio su Spotify. La sua “Delicate”, brano di Damien Rice, ha stregato il pubblico presente all’X Factor Dome e il giudice Samuel che specifica come Eugenio sia in grado di sentirsi perfettamente a suo agio nel cantare produzioni altrui.

Da Giordana a l’omaggio di Nicola Cavallaro

“Highest in the room” di Travis Scott ha illuminato la performance di Giordana che è pronta per l’inedito scritto da Sia. La ragazza sta ricevendo numerose conferme anche su Spotify e Malika ha commentato la sua perfomance con grande entusiasmo specificando come ogni sera si vada a chiarire ulteriormente il suo puzzle. Sta nascendo una vera artista. Ottimo il riscontro ricevuto dai Sierra per “Snow” dei Red Hot Chilli Peppers, esibizione impeccabile e differente rispetto alle precedenti. Un aspetto che ha colpito i giudici ma che gli utenti non hanno sottovalutato. L’omaggio di Nicola Cavallaro a Salmo con “90min” non è piaciuto ai giudici, ma sulla piattaforma il risultato è di tutto rispetto. Grandi consensi per Sofia con “Papaoutai” di Stromae dove ha mostrato di essere in grado di tenere al meglio il palco. Così come avvenuto nelle precedenti puntate, sono tanti gli streaming ricevuti dalle canzoni proposte nel quarto live di X Factor.

Ora è tanta la curiosità in vista della prossima puntata di X Factor, in programma giovedì 21 novembre alle 21.15 su Sky Uno. A sfidarsi saranno Eugenio, Davide, Nicola, i Booda, Giordana, Sofia e i Sierra.

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale