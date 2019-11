Come ormai consuetudine, Alessandro Cattelan avvia il nuovo live della 13esima edizione di X Factor con qualche immagine esilarante. Nel caso della quarta diretta si tratta di una signora che faceva la maglia durante il live della passata settimana. Risate e una breve pausa, dando poi spazio a Gianna Nannini, che presenta il suo nuovo singolo, “La differenza”. Il collegamento è da Berlino, con duetto virtuale tra la cantante e i concorrenti in gara.

X Factor live, la prima manche

Esplosione di applausi per i giudici, come di consueto e via con le quattro esibizioni iniziali. Sale sul palco Davide Rossi, ultimo concorrente ancora in gara della squadra di Malika. Tante le responsabilità sulle sue spalle, con il giudice che ha scelto per lui “Don’t Stop me Now” dei Queen. Un rischio corso da entrambi, che porta ai complimenti di Sfera e a queste parole di Samuel: “Hai dimostrato di essere un grandissimo interprete”.

Tocca a Giordana, che prova a dare tutto così da non avere rimpianti, racconta. Sul palco canta Travis Scott e Sfera le rivela d’avere pronto un inedito scritto da Sia. Samuel sottolinea qualche problemino con l’autotune ma in generale i commenti sono positivi. Malika spiega come ogni sera si vada a chiarire ulteriormente il suo puzzle. Sta nascendo una vera artista.

I Sierra hanno lavorato in settimana a “Snow” dei Red Hot Chilli Peppers, trasformandola e dedicandola a Roma. Esibizione impeccabile sul fronte tecnico ma sul palco serve anche energia. Solitamente riescono a trasmetterla al meglio ma in questo caso Sfera e Mara Maionchi non percepiscono il lato hardcore del gruppo di Samuel.

Nicola Cavallaro è l’ultimo della prima manche e canta Salmo, “90min”. L’idea era quella di omaggiare il rapper ma Malika e Samuel sembrano concordare sul fatto che Salmo non può essere replicato. Per Sfera invece è errata la tonalità, che va a stravolgere una hit del genere.

Spazio poi al grande ospite di serata, che fa esplodere il pubblico. Si tratta di Mabel, che canta il suo brano più celebre: “Don’t Call Me Up”. Televoto chiuso e la meno votata risulta essere Giordana, che è a rischio eliminazione.

X Factor live, seconda manche

Scelta “Milf Money” di Fergie per i Booda, che si dimostrano ancora una volta molto potenti e in grado di far proprio qualsiasi brano. Complimenti dai giudici, con Mara che però sottolinea come vorrebbe sentirli in altri sound. Eugenio porta invece “Delicate” di Damien Rice. Ancora complimenti, con Samuel che specifica come sia in grado di sentirsi perfettamente a suo agio nel cantare produzioni altrui.

I Seawards si giocano le proprie carte per il quinto live con un inedito, “Feel”. Malika li esalta per l’energia portata sul palco. Sfera sottolinea come avrebbe preferito aspettassero ancora prima di questa prova, così da avere maggior tempo per lavorare all’inedito. Rincuora poi la cantante per l’errore commesso. Tocca infine a Sofia, che canta Stromae e offre una buona esibizione, mostrandosi in grado di tenere al meglio il palco. A rischiare l’eliminazione sono i Seawards, allo scontro con Giordana.

Al momento delle votazioni è Malika a essere l’ago della bilancia. Sfera salva ovviamente Giordana e Samuel i Seawards. Mara si esprime in favore della ragazza. A lasciare il programma sono i Seawards, per decisione del quarto giudice che conferma l’opinione della Maionchi.

