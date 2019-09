X Factor 2019: tutti i modi per seguirlo

Il Talent più amato del piccolo schermo è pronto a tornare, con una buona ventata di novità. Ve lo abbiamo già annunciato, ma è bene ribadirlo, la giuria quasi totalmente rinnovata. A sedere dietro il tavolo dei giudici troveremo l’immancabile Mara Maionchi affiancata da tre nuove entrate: Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel. Come ogni anno, ad aprire il programma sarà la fase delle Audizioni, seguita dai Bootcamp, dagli Home Visit e, infine, dai Live. Solo uno vincerà. Chi sarà?

Dove vedere X Factor 2019

Come fare per non perdere nemmeno un appuntamento? Non preoccupatevi, ve lo spieghiamo noi! Ovviamente, X Factor va in onda tutti i giovedì, a partire l 12 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), ma non solo. Se vi capita di perdere una puntata non temete: sono molti i modi attraverso cui potete recuperarla. Infatti, tutti gli appuntamenti saranno sempre disponibili on demand, visibili in mobilità su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea - e in streaming su NOW TV. Inoltre, il venerdì, in prima serata, andranno in onda in chiaro su TV8, ad eccezione dei live, previsti per il mercoledì successivo rispetto alla messa in onda Sky.

Non perdetevi la prima, imperdibile puntata di X Factor per avventurarvi in questa unica, strabiliante, tredicesima edizione!