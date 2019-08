Music is Love

La nuova edizione di X Factor è alle porte e l’attesa cresce ogni giorno di più, la stagione numero tredici del talent più amato e celebrato della tv si preannuncia più avvincente che mai, una vera e propria festa della musica con la M maiuscola. Una musica che unisce, crea sinergie, movimento, si evolve, rivoluziona e abbraccia, senza escludere nessuno. Come ci dimostrano gli stessi giudici nel promo ufficiale, “Music is Love”. Significa che la musica accomuna, non importa che si faccia parte di squadre diverse o per chi si faccia il tifo, l’importante è condividere una passione ed esprimere amore verso l’altro. Detto questo, la competizione c’è e non può mancare, come in una qualsiasi gara.

Aspettando che la gara abbia inizio

I concorrenti sono disposti a tutto, innanzitutto a mettersi in gioco senza risparmiarsi. Superare i propri limiti e dimostrare di essere all’altezza è il primo dei loro obiettivi. Non tutti saranno capaci di dare il meglio, alcuni, traditi dall’emozione, cadranno, altri riusciranno a volare superando i casting e arrivando dritti in finale, ma la strada è lunga e il percorso a ostacoli. Quest’anno i giudici saranno più severi di sempre, al tempo stesso però Mara Maionchi, Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta sapranno supportare e indirizzare nella giusta direzione le aspiranti popstar. Il loro compito di giurati è anche quello di valorizzare i talenti, farli risplendere e aiutarli a non arrendersi mai.

Cosa succede se si traducono in italiano i successi internazionali

In attesa che il sipario si alzi, giovedì 12 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, scopri nei video cosa succede quando si traducono in italiano i testi delle canzoni internazionali più famose. “Testa il testo” ci dimostra che tradurre un testo in inglese in italiano e cantarlo trovando la corretta intonazione non è il massimo, tutt’altro. Può rivelarsi un disastro, senza contare che alcune hit, tradotte, perdono molto del loro fascino e della loro forza. Ecco cosa è successo durante i casting nel backstage di XF13, successi planetari come Sweet Child O’mine dei Guns N’ Roses, Money For Nothing dei Dire Straits, Staying alive dei Bee Gees, Everybody dei Backstreet boys, I’m outta love di Anastacia, Help dei mitici Beatles, per citarne solo alcuni, sono stati “bistrattati” dai concorrenti dei casting. Il risultato è esilarante. Vedere per credere, lo spasso è assicurato.

Guarda tutti i video di X Factor 13