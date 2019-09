Music is love, ecco lo spot della nuova stagione di X Factor 2019

È il rosso che domina la scena. Un rosso su cui si contrappongono il bianco e il nero, che rappresentano i due schieramenti pronti a battagliare; o, almeno, così sembra. Il messaggio è chiaro: la musica unisce e non divide, e sono gli stessi giudici a dimostrarlo. Seppur appartengano a fazioni diverse, sono pronti ad abbandonare le asce di guerra, per annettersi nel nome della grande passione che li accomuna. E così, dopo un iniziale momento di tensione, vediamo Sfera Ebbasta baciare la mano di Mara, proprio come un vero gentlemen. Il dissidio viene meno e tutti esprimono il loro amore, indistintamente. Music is Love, lo recita lo slogan stesso.

X Factor 13 alzerà nuovamente l’asticella. La giuria, quasi totalmente rinnovata, ha già le idee molto chiare: vuole dare voce ai talenti inespressi, dando loro il successo che si meritano.

Saranno Mara Maionchi, Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta a traghettare i concorrenti verso la vittoria.

Ciò che emoziona di più Malika è l’idea di aiutare qualcuno a costruire il proprio futuro: ci vuole studio, pratica e costanza per raggiungere i propri obiettivi. Il bello, però, arriva sempre: con la giusta gavetta e la giusta determinazione le soddisfazioni giungono.

Sfera Ebbasta, invece, si dichiara assai emozionato per questa nuova avventura. Seppur sia il più giovane tra i giudici, vanta una notevole esperienza e un percorso professionale ampio e di successo. Per lui è importante essere se stessi e non demordere mai. È pronto a dare voce a nuovi talenti, insegnando loro che, per costruire un percorso valido, occorre tempo.

La regina di X Factor, Mara Maionchi, torna per una nuova edizione. Ciò che le piace di più del suo ruolo di giudice è la scoperta del talento: lavoro che, la stessa discografica, in realtà, ha svolto per ben trent’anni.

Infine, troviamo Samuel, che trova questa nuova esperienza interessante e stimolante. Per lui è necessario avere un linguaggio riconoscibile e onesto, attraverso il quale le persone possano ritrovarsi.

Come ogni anno, la gara si svolgerà in più fasi: si inizierà con le Audizioni, per poi continuare con i Bootcamp, gli Home Visit e i Live. L’adrenalina è già alle stelle. Chi sarà il vincitore della tredicesima edizione di X Factor? Non vi resta che scoprirlo, dal 12 settembre su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 455) alle 21.15.