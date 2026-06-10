Lenny Kravitz, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Venerdì 12 giugno il cantautore porterà la sua incredibile energia sul palco della Visarno Arena. Lenny Kravitz sarà l’headliner della prima giornata dell’edizione 2026 del Firenze Rocks
Il 12 giugno Lenny Kravitz darà il via alla nuova serie di appuntamenti live con il concerto inserito nel cartellone del Firenze Rocks. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore statunitense: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
lenny kravitz a firenze, la possibile scaletta
Lenny Kravitz sarà l’headliner della prima giornata dell’edizione 2026 del Firenze Rocks. Venerdì 12 giugno l’artista porterà la sua incredibile energia sul palco della Visarno Arena. Stando a quanto comunicato dal profilo Instagram del festival, la voce di I’ll Be Waiting si esibirà alle ore 21.45. Questa la scaletta con tutti gli orari della giornata:
- 15.15 - 15.45, Burning Blood
- 16.15 - 16.45, Sotto la cupola
- 17.15 - 18.00, The Sophs
- 18.30 - 19.20, Anna Calvi
- 19.50 - 21.05, Salmo
- 21.45 - Lenny Kravitz
Al momento Lenny Kravitz non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Attesi i suoi successi più iconici. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Parigi nel marzo dello scorso anno:
- Bring It On
- Minister of Rock ’n Roll
- TK421
- Always on the Run
- I Belong to You
- Stillness of Heart
- Believe
- Honey
- Paralyzed
- Low
- The Chamber
- I’ll Be Waiting
- It Ain’t Over ’Til It’s Over
- Again
- American Woman
- Fly Away
- Are You Gonna Go My Way
- Let Love Rule
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Nel 1989 Lenny Kravitz (FOTO) ha lanciato il suo primo l’album Let Love Rule conquistando immediatamente il pubblico e la critica. Tra i suoi lavori più acclamati troviamo sicuramente Are You Gonna Go My Way, 5 e Lenny. Per quanto riguarda i brani, citiamo It Ain't Over 'til It's Over, Believe, I Belong to You, Fly Away, Again, I'll Be Waiting e The Chamber. Nel corso degli anni Lenny Kravitz ha ricevuto numerosi riconoscimenti grande prestigio, ricordiamo le quattro statuette vinte nella categoria Best Male Rock Vocal Performance ai Grammy Awards.
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