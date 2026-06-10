Lenny Kravitz, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Lenny Kravitz sarà l’headliner della prima giornata dell’edizione 2026 del Firenze Rocks. Venerdì 12 giugn o l’artista porterà la sua incredibile energia sul palco della Visarno Arena . Stando a quanto comunicato dal profilo Instagram del festival, la voce di I’ll Be Waiting si esibirà alle ore 21.45 . Questa la scaletta con tutti gli orari della giornata:

Nel 1989 Lenny Kravitz (FOTO) ha lanciato il suo primo l’album Let Love Rule conquistando immediatamente il pubblico e la critica. Tra i suoi lavori più acclamati troviamo sicuramente Are You Gonna Go My Way, 5 e Lenny. Per quanto riguarda i brani, citiamo It Ain't Over 'til It's Over, Believe, I Belong to You, Fly Away, Again, I'll Be Waiting e The Chamber. Nel corso degli anni Lenny Kravitz ha ricevuto numerosi riconoscimenti grande prestigio, ricordiamo le quattro statuette vinte nella categoria Best Male Rock Vocal Performance ai Grammy Awards.