X Factor 2019, quarto Live: i commenti dei giudici

I Booda sono stati talmente bravi da risultare scontati, Sofia ha stupito con la sua performance in francese, Eugenio ha dimostrato ancora una volta di essere un bravo interprete, oltre ad un cantautore di talento. Ecco il quarto Live di X Factor 2019 secondo la giuria GUARDA I VIDEO

di Floriana Ferrando

Eugenio, non solo cantautore

Fra gli Over di Mara Maionchi, Eugenio Campagna fa incetta di pollici all’insù. Dopo aver fatto ascoltare al pubblico, la scorsa settimana, l’inedito “Corn flakes”, ieri sera è tornato sulla via delle cover, proponendo voce e chitarra “Delicate” di Damien Rice. "Io ti preferisco come Comete - dice Samuel riferendosi al suo nome d’arte come cantautore - Ma hai dimostrato ancora una volta che sei bravo anche a cantare brani degli altri"; Sfera Ebbasta nota che è solo la seconda volta che Eugenio si esibisce in un brano in lingua straniera: "Anche cantando in inglese hai dimostrato di essere un grande, complimenti".

Booda, che noia questa energia!

Anche durante il quarto Live di X Factor 2019 la band dei Booda si è confermata energica, di scena, coinvolgendo il pubblico in una cover di “M.I.L.F. $” di Fergie. Mentre il pubblico applaude entusiasta, la giuria non può far altro che riconoscere la bravura della band: "Mi sono quasi rotto le balle a sentirvi sempre ‘spaccare’ - scherza Sfera Ebbasta - Di sicuro valete un sacco di Milf Money”, aggiunge sfruttando il gioco di parole servito dal titolo del brano appena eseguito. Mara Maionchi, più seria, concorda, dicendo che vorrebbe ascoltarli in qualcosa di diverso. Samuel, invece, non ammette critiche: "Voi siete potenza allo stato puro".

Sofia canta in francese

Una delle sorprese del quarto Live di X Factor 2019, l’ha portata Sofia Tornambene sul palco. La giovanissima delle Under Donne è solita affrontare brani introspettivi, anche troppo adulti rispetto alla sua età e al suo vissuto, come le hanno rimproverato nelle passate settimane i giudici, così Sfera Ebbasta ha rilanciato con qualcosa di molto diverso dalle performance viste fino ad oggi. Sofia canta “Papaoutai” di Stromae: "Brava, hai cantato e ballato bene, sei molto credibile", commenta Mara Maionchi. Malika Ayane concorda: "Sei stata estremamente brava, cantare in francese è una cosa difficilissima e tu sei stata bravissima". Anche Samuel plaude al talento di Sofia: "Una voce come la tua si esprime meglio in altri contesti, è stato difficile ma sei stata brava". Sfera Ebbasta conclude con una certezza: "Tu limiti non ne hai".

