Emma: annunciate le date dell’Instore Tour

di Matteo Rossini

Emma è più agguerrita che mai. La bellissima cantante salentina si prepara all’imminente ritorno sulla scena discografica italiana con il nuovo album “Fortuna”, disponibile ovunque a partire da venerdì 25 ottobre 2019.

L’artista, classe 1984, è pronta per festeggiare il primo decennale di una carriera costellata di successi con un grande concerto all’Arena di Verona, nell’attesa il pubblico potrà già avere l’occasione di incontrarla di persona.

Emma: il nuovo disco è “Fortuna”

Il nuovo disco arriva dopo il grande successo del singolo “Io sono bella”, l’esplosivo brano scritto da Vasco Rossi che ha conquistato le radio e il pubblico italiano grazie a un testo straordinario e ad arrangiamenti curati nei minimi dettagli in grado di accompagnare ed esaltare perfettamente la voce dell’artista.

Emma: il successo

Nel corso degli anni Emma ha inanellato un successo dietro l’altro diventando una delle grandi protagoniste dell’Olimpo della musica italiana, tra i suoi traguardi troviamo tre dischi di platino per gli album “Oltre”, “Sarà libera” e “Schiena”, tutti in grado di vendere oltre 150.000 copie.

Ottimi risultati anche per quanto riguarda i singoli che hanno conquistato numerose certificazioni, ad esempio un disco di platino per “Calore”, “Cercavo amore”, “Amami”, “Dimentico tutto” e “Arriverà l’amore”, disco d’oro per “La mia città, “Trattengo il fiato, Resta ancora un po’” e “Sarò libera” e doppio disco di platino per “Arriverà”, “Occhi profondi” e “Non è l’inferno”.

Emma: le date dell’Instore Tour

Venerdì 25 ottobre “Fortuna” farà capolino sul mercato italiano e in tale occasione Emma (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) darà il via all’Instore tour con cui toccherà varie città del Bel paese per firmare le copie del nuovo progetto musicale.

Poche ore fa la cantante ha pubblicato un video in cui ha rivelato le prime date che la vedranno protagonista, alle quali ne verranno aggiunte altre nei prossimi giorni. Ecco, al momento, tutte le date dell’Instore Tour di Emma: