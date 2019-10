Emma Marrone, cambio di look per la cantante

Emma è pronta per il grande ritorno con il nuovo album “ Fortuna ”, disponibile da venerdì 25 ottobre. Nel frattempo l’artista ha sorpreso i fan con il suo nuovo look .

Emma è pronta per il grande ritorno. Poche ore fa la cantante salentina, classe 1984, ha annunciato l’imminente uscita del nuovo album “Fortuna”, disponibile ovunque a partire da venerdì 25 ottobre. L’artista, reduce da una pausa lavorativa per motivi di salute, è ora carica più che mai per riconquistare le classifiche di vendita italiane.

Emma: il grande ritorno

Il nuovo disco di inediti è stato anticipato dal singolo “Io sono bella”, scritto da Vasco Rossi, che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica che ha lodato la continua voglia di sperimentare della cantante. Grande successo anche per il video ufficiale della canzone che al momento contra oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il 2020 sarà un anno molto importante per Emma (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) poiché festeggerà il suo primo decennale di carriera. Nel corso degli anni la cantante si è imposta come una delle protagoniste principali della musica pop italiana vendendo centinaia di migliaia di copie e ottenendo numerose e prestigiose certificazioni, tra queste tre dischi di platino per gli album “Sarò libera” e “Schiena” per aver venduto oltre 150.000 copie e ben due dischi di platino per i singoli “Non è l’inferno” e “Occhi profondi”.

Emma: il nuovo look

Nelle scorse ore Emma ha pubblicato una foto tramite il suo profilo Instagram che vanta oltre quattro milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra servizi fotografici, backstage di concerti, red carpet e momenti trascorsi in famiglia; lo scatto ha immediatamente infiammato i fan che hanno potuto ammirare il nuovo look dell’artista.

Infatti Emma ha deciso di dare un taglio drastico ai capelli optando per una frangia che evidenzia i lineamenti del suo volto. Il pubblico ha subito apprezzato la scelta dell’artista, tornata più forte, bella e combattiva che mai.