Immagine tratta dal video del brano "La mia città"

In quasi dieci anni di carriera Emma è andata incontro a continue evoluzioni artistiche che l'hanno resa una delle protagoniste indiscusse della musica pop italiana.

Nel corso di una carriera ormai quasi giunta al primo decennio, Emma è andata incontro a evoluzioni musicali che possono essere rintracciate anche all’interno dei suoi video musicali. L’artista esplode con il brano “Calore” imponendosi subito come una delle voci più amate della musica pop italiana, gli anni a seguire sono un successo dietro l’altro fino a far diventare la cantante una delle artiste più influenti nel panorama nazionale. L’evoluzione musicale di Emma è stata segnata da una sempre maggior presa di coscienza di sestessa, infatti, nei cinque album in studio è possibile rintracciare una donna sempre più sicura di sé che con il passare del tempo tocca anche tematiche sociali molto importanti schierandosi in prima linea e gridando al mondo il suo pensiero. In questi giorni Emma è in giro per l’Italia grazie all'Essere qui Tour - Exit Edition, la serie di concerti che la vede impegnata sui più importanti palchi del nostro paese. La mia città Il brano è stato il portabandiera dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2014 in cui Emma ha rappresentato il nostro paese con grinta e determinazione dando vita a una performance entrata nella storia. Il video musicale del brano si differenzia molto da tutti gli altri della cantante, infatti, vediamo l’artista indossare outfit dal respiro maggiormente internazionale strizzando così l’occhio ai paesi europei; il risultato finale è sorprendete. Emma appare sensuale ma allo tesso tempo sicura di sé dando quel tocco in più al brano che a distanza di anni resta ancora uno dei più belli.

L’isola

L’isola è stato il brano scelto per dare il via alla nuova era di Emma e al suo ultimo album in studio Essere qui. Il singolo è un invito a lasciare i porti sicuri alla volta della ricerca della felicità, dei propri sogni e dell'isola perfetta. La nuova anima di Emma è perfettamente rintracciabile nel video, curato in ogni minimo dettaglio a livello visual, in cui la cantante si perde tra le strade di New York.

Io di te non ho paura

Protagonisti del video sono Emma e Francesco Arca che danno vita a un risultato da brividi. La canzone parla della forza nel prendere coscienza della propria vita e nel coraggio di fuggire da situazioni sbagliate come un amore violento. Anche questa volta Emma da prova di tanto coraggio e di come sia necessario avereal mondo più artiste come lei.

L’amore non mi basta

Quasi 30 milioni di visualizzazioni per il video de L’amore non mi basta, il terzo singolo estratto da Schiena, album certificato con ben tre dischi di platino. Il video della canzone supporta alla perfezione il testo potentissimo del brano in cui Emma esplode tutta la sua grinta. Nel filmato vediamo Emma in diverse occasioni: da sola davanti allo specchio, rilassarsi in una vasca da bagno e sul palco davanti al pubblico.

Calore

Il singolo che ha dato il via a tutto, il brano che ha fatto innamorare milioni di persone dell’anima, del cuore e della voce di Emma. A distanza di quasi dieci anni, il video di Calore rimane ancora uno dei più importanti della carriera della cantante in quanto incipit dell’esplosione del suo talento. Il videoclip è stato diretto da Geatano Morbioli, regista senza eguali nella realizzazione dei video musicali.