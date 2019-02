Emma Marrone, a febbraio il nuovo singolo con i Thirty Seconds to Mars

"Love is madness", nuovo singolo dei Thirty Seconds to Mars, vedrà la partecipazione di Emma Marrone per il lancio in Italia

Sarà Emma Marrone la voce femminile scelta per il singolo “Love is madness” dei Thirty Seconds to Mars. Il brano è tratto da “America”, ultimo album della band uscito nel 2018. Nella versione originale la canzone è interpretata in duetto con Halsey, invece per il lancio in Italia è stata scelta Emma Marrone. Entusiasta la cantante che ha annunciato la collaborazione sui social: «Sono senza parole! Non vedevo l’ora di dirvelo…Niente è impossibile! E questa è una grande dimostrazione. Lavorare duramente, amare la musica fino in fondo e crederci sempre! Love is madness è il nuovo singolo! Grazie a Thirty Seconds to Mars Jared Leto. È un grande onore per me! Questo pezzo è una BOMBA atomica!! Spero a presto! Dal 22 febbraio su tutte le piattaforme digitali».

L'album e il tour dei Thirty Seconds to Mars

A cinque anni di distanza dal precedente “Love, Lust, Faith and Dreams” del 2013, i Thirty Seconds to Mars hanno pubblicato “America”, ultimo album della band. Da quest’ultimo progetto discografico sono stati estratti i singoli di successo “Walk on Water” e “Dangerous Night”, che ha raggiunto la settima posizione in Italia, e “Rescue Me”, anch'esso entrato nella top10. Nella settimana d'uscita, “America” è stato il disco internazionale più venduto in Italia. I Thirty Seconds to Mars suoneranno nuovamente nel nostro Paese nel 2019. Saranno ben quattro i concerti in programma dopo il grande successo ottenuto a Milano Rocks 2018 a settembre. Questi gli appuntamenti confermati:

3 luglio - Rock in Roma, Cavea dell’Auditorium PdM

4 luglio - Padova, Gran Teatro GEOX – Arena Live

6 luglio - Pistoia Blues, piazza Duomo

7 luglio - Barolo, Collisioni Festival

I biglietti per il concerto dei Thirty Seconds To Mars sono disponibili per l'acquisto dalle ore 10.00 di giovedì 22 novembre 2018 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il tour nei palasport di Emma Marrone

Il 15 febbraio 2019 parte invece il tour nei palasport di Emma Marrone. La cantante darà vita alla seconda parte del tour dopo quella messa in scena a maggio. Si parte dal Palaflorio di Bari per nove concerti dedicati alla riedizione del suo ultimo album “Essere qui – Boom Edition”. Uscito a novembre, contiene i tre inediti “Mondiale” (pezzo estratto come singolo di lancio dell’intero lavoro), “Nucleare” e “Inutile canzone”. I tre brani, insieme agli undici del disco originale, compongono la tracklist della riedizione. Il tour è una prosecuzione ideale di quanto già ascoltato in primavera, con l’aggiunta dei tre inediti inseriti nel nuovo lavoro uscito due mesi fa. Dopo il debutto nella sua Puglia, Emma Marrone attraverserà tutta la Penisola e chiuderà il tour al Palazzo dello Sport di Roma. Questo tutto il programma:

15 febbraio Bari, Palaflorio

16 febbraio Reggio Calabria, Palacalafiore

18 febbraio Eboli (SA), Palasele

20 febbraio Livorno, Modigliani Forum

22 febbraio Ancona, PalaPrometeo

23 febbraio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

26 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

27 febbraio Montichiari (BS), PalaGeorge

1 marzo Roma, Palazzo dello Sport

I biglietti per i nove show sono disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, a partire da 35 euro.