Emma Marrone in concerto, le date del tour 2019

Prenderà il via il 15 febbraio 2019 dal Palaflorio di Bari il nuovo tour nei palasport di Emma Marrone: nove concerti durante i quali la cantante di origini pugliesi farà ascoltare al pubblico i brani estratti da “Essere qui”, il suo disco più recente. Un lavoro a cui era già seguito un primo tour nei principali palazzetti dello sport italiani, a maggio. E a cui, poi, la cantante salentina ha dato seguito, pubblicandone la riedizione: “Essere qui – Boom Edition”. Questa nuova avventura live quindi si pone come la prosecuzione ideale di quanto già ascoltato in primavera, con l’aggiunta – parlando fin da subito della scaletta – dei tre inediti inseriti nel nuovo lavoro uscito due mesi fa.

Le date di “Essere qui Tour” di Emma



Dopo la prima tappa barese, “a casa sua”, la nuova tournée di Emma passerà per le principali città italiane. Tra queste si segnala il concerto al Forum di Assago, poco fuori Milano, in programma per il 26 febbraio. La data conclusiva della tournée è fissata per il primo marzo al Palazzo dello Sport di Roma. Il calendario di “Essere qui Tour”:

15 febbraio Bari, Palaflorio

16 febbraio Reggio Calabria, Palacalafiore

18 febbraio Eboli (SA), Palasele

20 febbraio Livorno, Modigliani Forum

22 febbraio Ancona, PalaPrometeo

23 febbraio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

26 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

27 febbraio Montichiari (BS), PalaGeorge

1 marzo Roma, Palazzo dello Sport



I biglietti per i nove show sono già disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, a partire da 35 euro. Finora nessuna data ha fatto registrare il tutto esaurito.

“Essere qui”, l’ultimo album di inediti Emma

La scaletta di questo nuovo tour ruoterà intorno ai brani contenuti in “Essere qui”, l’ultimo album di inediti di Emma, pubblicato il 26 gennaio 2018. Dopo l’uscita del disco, Emma era stata impegnata prima con un instore tour e poi con una tournée vera e propria nei principali palazzetti dello sport italiani, la cui scaletta con ogni probabilità non si discosterà molto da quella della tournée di imminente inizio. La scaletta della leg primaverile di “Essere qui Tour”:

L'isola

L'amore non mi basta

Portami via da te

Le ragazze come me

Trattengo il fiato

Facciamola più semplice

Occhi profondi

Schiena

Nel posto più lontano

Sorrido lo stesso

Amami

Mi parli piano

Calore

Luna e l'altra

Quando le canzoni finiranno

Le cose che penso

Effetto domino

Cercavo amore

Sottovoce

La mia città

Malelingue

Il paradiso non esiste

Coraggio

A novembre, Emma ha inoltre rilasciato una riedizione del disco: si tratta di “Essere qui – Boom Edition”, contenente anche i tre inediti “Mondiale” (pezzo estratto come singolo di lancio dell’intero lavoro), “Nucleare” e “Inutile canzone”. I tre brani, insieme agli undici del disco originale, compongono la tracklist della riedizione. Alle canzoni della scaletta della leg primaverile del tour è quasi certo che si aggiungeranno questi tre brani, che potranno quindi essere ascoltati per la prima volta in questa occasione.