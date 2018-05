Emma Marrone, inizia il suo "Essere qui Tour"

Cresce l'attesa per "Essere qui Tour", la nuova serie di concerti con cui Emma Marrone porterà il suo ultimo disco in giro per l'Italia. Si inizia con la speciale data zero al Pala Arrex di Jesolo per poi arrivare in grande stile al Pala Lottomatica di Roma.

Le altre date di "Essere qui Tour"

Oltre a Jesolo e Roma, Emma si esibirà anche al Mediolanum Forum di Assago, Milano (18/5), Pala Alpitour di Torino (19/5), Kioene Arena di Padova (21/5), Nelson Mandela Forum di Firenze (23/5), Pal'Art Hotel di Acireale, Catania (26/5), Pala Partenope di Napoli (28 maggio).

Cosa c'è in "Essere qui"

Il tour porterà in scena un live unico ed emozionante che mira a far amare ancora di più l'ultimo album di inediti di Emma, "Essere qui", già certificato disco d'oro. Dopo l'uscita dei singoli "Effetto Domino" e "Mi parli piano", il pubblico ha già imparato ad amare le sonorità del nuovo lavoro. Nelle undici tracce c'è una femminilità concreta, carnale e ottimista, che non perde però il senso della realtà. Un album che mette la musica al centro, senza paura di confrontarsi con un sound internazionale e un nuovo linguaggio vocale. Al disco hanno collaborato numerosi autori: Paul Turner, Enrico "Ninja" Matta, Lorenzo Poli, Luca Mattioni, Adriano Viterbini e Andrea Rigonat.

La carriera di Emma Marrone

Emma Marrone si afferma grazie al talent "Amici" nel 2010, anno che coincide con il suo primo album intitolato "Oltre". Per lei la musica è un'esigenza fisiologica, "come il bere, il dormire, il nutrirsi", scriveva lei stessa nella sua tesina della maturità. Nello stesso 2010 esce il suo secondo album, "A me piace così", disco che la porterà anche al fianco di Gianna Nannini, per l'apertura di due suoi concerti, e di Vasco Rossi, per aprire altre due date. Nel 2011 esce "Sarò Libera" e l'anno successivo vince Sanremo. Nel 2013 esce "Schiena", album seguito da un tour che ha raccolto oltre 85.000 spettatori in tutta Italia. Nel 2015 esce "Adesso" mentre "Essere qui" è il suo quinto album in studio.