Imprevisto dal risvolto romantico durante il concerto di Emma. La cantante salentina era sul palco del PalaCalafiore di Reggio Calabria in occasione della seconda tappa dell’Essere qui Tour - Exit Edition quando un evento inaspettato ha costretto l’artista a fermarsi.

Il 15 febbraio è partita la nuova serie di concerti che nei prossimi giorni porterà l’artista in giro per il nostro paese toccando alcune delle principali città italiane: il 18 febbraio Eboli, il 20 Livorno, il 22 Ancona, il 23 Bologna, il 26 Milano, il 27 Montichiari e infine il 1° marzo Roma per la chiusura del tour.

La proposta di matrimonio

Sabato 16 febbraio Emma era sul palco di Reggio Calabria quando, dopo aver iniziato a cantare "Arriverà l’amore", il secondo brano estratto da Adesso, la cantante salentina si è accorta di qualcosa di strano in mezzo al pubblico. Emma ha prontamente fermato la band per capire cosa stesse succedendo ipotizzando che qualcuno si stesse sentendo male, ma in realtà tutt'altro, infatti era in corso una proposta di matrimonio.

Dopo alcuni attimi di incomprensione, il pubblico ha confermato a Emma della dolce proposta appena avvenuta, queste le parole della cantante sul palco: “Pensavo stesse morendo qualcuno invece qua c’è una proposta di matrimonio. No ragazzi, la prossima volta fatela meglio perché mi è venuto un colpo, fate i cartelli con scritto che si sposano, se fate così penso che qualcuno si è sentito male”. L’intervento di Emma ha strappato grandi risate e dopo aver fatto i complimenti alla coppia, l’artista ha ripreso a cantare dedicando il brano ai due ragazzi.

Il successo di Emma

Il 2019 si è aperto alla grande per Emma che è ripartita in tour per portare la sua musica sui principali palchi italiani. L’ultimo disco dell’artista ha segnato un importante punto di svolta nella carriera, infatti si tratta dell’album della maturità in cui la cantante ha voluto mettere tutta se stessa racchiudendo le sue passioni, le sue storie e tutte le sue influenze musicali. Nel novembre del 2018 è uscita la riedizione del disco, dal titolo Essere qui - Boom Edition, con quattro nuovi inediti tra cui l’esplosiva “Mondiale”.

In quasi dieci anni di carriera, l’artista si è imposta come una delle protagoniste assolute della musica italiana, i suoi dischi sono tutti stati certificati più volte dimostrando il grande affetto da parte del pubblico. Grandi risultati anche per i singoli che hanno scalato la classifica dei brani più scaricati in Italia raggiungendo sempre le prime posizioni. Uno dei principali punti di forza dell’artista è sicuramente quello di darsi completamente non negandosi mai al pubblico e mettendo tutta se stessa all’interno dei suoi progetti.