Emma Marrone, il testo del nuovo singolo "Mondiale"

Ha sorpreso tutti l’exploit del nuovo progetto discografico di Emma Marrone. L’album “Essere Qui – Boom Edition” è uscito il 16 novembre ed è una ristampa di “Essere Qui” con quattro inediti: “Mondiale”, “Nucleare”, “Un’incredibile voglia di niente” e “Inutile” ed è subito entrato nella top 5 degli album più venduti in Italia. Una grande soddisfazione per Emma che ama molto questo disco e sperava di recuperare qualcosa dal punto di vista delle vendite. Come ammesso in una recente intervista, la cantante ha dichiarato: «Il disco ha venduto poco perché non seguo le mode, ma stare 15 posizioni sotto i rapper non è un problema. Tanto quello che faccio io, per qualcuno, non va mai bene». Ora però può festeggiare per il successo della Boom Edition. Con "Essere Qui Boom Edition" Emma ha creato anche una rivista, intitolata "Boom", finora ha pubblicato il primo numero, a cui ne seguiranno altri.

Il testo del nuovo singolo "Mondiale"

Il singolo che ha trascinato l’album alle prime posizioni è “Mondiale”, una ballata potente ed emozionante. Queste le parole di Emma nel raccontare il suo nuovo brano: «Le strategie e la voglia di cambiarci a vicenda per amare con meno rischi possibili e per non farci spezzare il cuore. Romantica e struggente, un po’ come me, ma stavolta il mio cuore è un palloncino ed è pronto a prendere il volo.. libero e rosso come non lo era da tempo». Questo il testo della canzone “Mondiale”:

C’è un’arma infallibile

che chiamano amore

siamo in guerra

quale guerra in che nome

c’è un suono fortissimo

esplode un ricordo

nessuno è ferito

nessuno è mai morto

Ma che cosa ne sarà

delle nostre strategie

e di quelle notti passate a studiarci

passate a cambiarci

Ma che palle

esiste un’altra vita

esiste un’altra strada

che non porti a Roma

dalla tua bocca vorrei vorrei un po’ di comprensione

sparire come il sole

sparire come il sole

sparisce come te

C’è un mare grandissimo su cui navigare

ma tu mi vuoi affondare e non è normale

e non esiste un esercito

più forte delle mie parole

anche se combattere contro di te

è una guerra mondiale

Ma che cosa ne sarà

delle nostre strategie

e di quelle notti passate a studiarci

passate a cambiarci

Ma che palle

esiste un’altra vita

esiste un’altra strada

che non porti a Roma

dalla tua bocca vorrei un po’ di comprensione

sparire come il sole

sparire come il sole

sparisce come

C’è una parola potentissima

che ci fa tremare

esplosa tra le mani

la chiamano Amore

la chiamano Amore

Ma che palle

esiste un’altra vita

esiste un’altra strada

che non porti a Roma

dalla tua bocca vorrei un po’ di comprensione

sparire come il sole

sparire come il sole

sparisce come te

Il disco di platino e il tour da febbraio

Il successo della Boom Edition ha permesso ad Emma di conquistare il disco di platino. «Questo è il platino più bello e più importante della mia carriera – spiega Emma– Oggi respiro e sorrido e le lacrime sono di gioia. Grazie cu tuttu Lu core a tutti. Il tempo è galantuomo e anche stavolta è stato dalla mia parte». Ha già superato 1 milione di visualizzioni il video di “Mondiale” e ora Emma è pronta a ritornare sul palco per la seconda parte del tour “Essere Qui”. Queste le date in programma: