Partirà venerdì 15 febbraio dal Palaflorio di Bari il nuovo tour di Emma Marrone. Nove concerti in altrettanti palazzetti dello sport delle principali città italiane, nel corso dei quali la cantante salentina canterà dal vivo soprattutto i brani estratti da “Essere qui”, il suo disco più recente, uscito nel gennaio dello scorso anno. I biglietti per gli show sono ancora disponibili sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali, a partire da 35 euro.



Emma Marrone: le date dell’Essere qui Tour 2019



L’”Essere qui Tour 2019” di Emma Marrone prenderà le mosse il 15 febbraio dal Palaflorio di Bari, per terminare il primo marzo al Palazzo dello sport di Roma. Sarà un esordio “in casa”, quindi, per la cantante pugliese. Nel mezzo, da segnalare il concerto del 26 febbraio al Mediolanum Forum, ad Assago, in provincia di Milano. I concerti dell’”Essere qui Tour 2019”:

Venerdì 15 febbraio 2019 Bari, Palaflorio

Sabato 16 febbraio 2019 Reggio Calabria, Palacalafiore

Lunedì 18 febbraio 2019 Eboli (Salerno), Palasele

Mercoledì 20 febbraio 2019 Livorno, Modigliani Forum

Venerdì 22 febbraio 2019 Ancona, PalaPrometeo

Sabato 23 febbraio 2019 Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

Martedì 26 febbraio 2019 Assago (MI), Mediolanum Forum

Mercoledì 27 febbraio 2019 Montichiari (BS), PalaGeorge

Venerdì 1 marzo 2019 Roma, Palazzo dello Sport



Emma Marrone a Bari: le informazioni sul concerto



Il concerto di Emma Marrone a Bari inizierà alle 21. Sul sito di TicketOne sono disponibili i biglietti per il secondo anello numerato: secondo settore (a 50 euro), terzo settore (a 45 euro) e laterale con visibilità limitata (a 35 euro), mentre è andato esaurito il primo settore. Sold out anche l’intero primo anello. Ancora in vendita i tagliandi per il parterre in piedi (a 40 euro) e per il terzo anello non numerato (a 38 euro). Il Palaflorio si trova in viale Archimede ed è raggiungibile con i mezzi pubblici o con la propria auto. Nel primo caso, bisogna servirsi delle linee dell’autobus 2, 9, 10, 14 o 25. Arrivando dall’aeroporto Karol Wojtyla, raggiungere il centro città con la linea 16 del servizio di trasporto pubblico locale. Per chi arriverà con la propria auto dalla SS16, prendere l’uscita 14 B, per poi immettersi in via Caldarola verso Bari. Dopo circa un km, svoltare a sinistra per entrare in via Giuseppe Prezzolini. Quindi parcheggiare la negli ampi posteggi che si trovano all’esterno del palazzetto dello sport.



La scaletta del concerto di Bari



Trattandosi della prima data del tour, è piuttosto difficile prevedere quale sarà la scaletta del concerto. Tuttavia, essendo la tournée dedicata a “Essere qui”, il più recente disco di Emma, è facilmente immaginabile che protagoniste nel corso dello show saranno le canzoni della tracklist del disco. I brani presenti in “Essere qui”:

L’isola Le ragazze come me Sottovoce Mi parli piano Effetto domino Le cose che penso Portami via da te Luna e l’altra Malelingue Sorrido lo stesso



Oltre a queste canzoni, sicuramente non mancheranno i pezzi più famosi e apprezzati della discografia della cantante, come “L’amore non mi basta”, “Cercavo amore”, “Calore” e “Amami”. E, naturalmente, “Love Is Madness”, il brano cantato insieme ai Thirty Seconds to Mars.