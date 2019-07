Emma Marrone sposa, foto dal backstage de "I Migliori Anni" di Gabriele Muccino

Nelle scorse settimane Emma è stata impegnata sul set de “I Migliori Anni”, la nuova pellicola di Gabriele Muccino in uscita il 13 febbraio 2020. Il film è la prima volta da attrice per la cantante salentina che ha deciso di mettersi alla prova in questa nuova avventura.

Nel corso degli anni la cantante ha sorpreso il pubblico con continue evoluzioni, com’è anche possibile ascoltare all’interno dei suoi album che hanno mostrato una crescita costante che l’hanno resa una delle protagonista dell’Olimpo della musica italiana.

Emma: attrice nel film di Gabriele Muccino

Dopo il successo di “Essere qui”, certificato disco di platino per aver venduto oltre 50.000 copie su suolo italiano, Emma ha deciso di rimettersi in gioco, ma questa volta nel campo della settima arte. L’artista è infatti tra i protagonisti de “I Migliori Anni” in cui troveremo un cast formato da alcuni dei nomi più famosi e di successo del cinema italiano, tra questi Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart.

Emma: l’emozione per la nuova avventura

Il 3 giugno Emma ha svelato ai fan il nuovo progetto postando su Instagram una foto del copione con una didascalia in cui ha descritto la grande emozione provata, queste le sue parole: “Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata, ma anche tanto entusiasta ed eccitata.

Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è… Ahahahahahahah. Ma ci voglio provare, voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali.. ma adesso sapete il perché! Vi mando un bacio e a presto”.

Il post ha subito ottenuto un responso positivo da parte dei suoi fan che hanno apprezzato il coraggio e la voglia di mettersi in gioco della cantante.

Gabriele Muccino: i complimenti alla cantante

Il 21 giugno il regista ha annunciato la fine degli impegni di Emma (qui potete trovare le foto più belle della cantante) sul set scrivendo un lungo post per complimentarsi del suo lavoro: “Oggi Emma Marrone ha finito di girare tutte le sue scene. Erano tante, complesse, insidiose, romantiche e anche drammatiche. Ha fatto un lavoro straordinario che vi lascerà a bocca aperta. Grazie dolce Emma. “Coraggiosa, tenace e piena di talento”.

Nei giorni scorsi Emma ha svelato una piccola anteprima del film pubblicando una foto scattata sul web che vede parte del cast insieme al regista. Nello scatto è possibile vedere Emma in abito da sposa. Il post ha fatto il pieno di consensi e al momento conta oltre 63.000 like e più di 600 commenti.