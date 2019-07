Emma, la foto in piscina che ha fatto impazzire i fan

Emma ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram che hanno subito fatto il giro dei social. L’artista salentina si è mostrata in perfetta forma durante un momento di relax in piscina

Emma: il film con Gabriele Muccino

Emma, classe 1984, è tra le voci più famose, amate e di successo della musica italiana. La cantante è reduce da un’importante esperienza cinematografica che l’ha vista protagonista all’interno del film “I Migliori Anni”, il nuovo lavoro di Gabriele Muccino.

Nei giorni scorsi Emma ha condivo sui social uno scatto dal set del film in cui indossa un abito da sposa accanto al regista e agli altri attori della pellicola, ovvero Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart. La data di uscita del film è fissata per il 13 febbraio 2020.

Emma: il duetto con Jared Leto

In questi giorni Emma (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante salentina) ha deciso di concedersi qualche momento di relax dopo la fine degli impegni cinematografici e la sua presenza come ospite al concerto dei Thirty Seconda To Mars in occasione del quale è salita sul palco per duettare con Jared Leto sulle note di “Love Is Madness”.

Emma: lo scatto in piscina

L’artista ha condiviso con i suoi fan alcuni scatti in cui appare in perfetta forma mentre si concede un bagno in piscina. Le foto, pubblicate sul suo profilo Instagram che conta oltre 3.700.000 di follower che ogni giorno seguono la sua vita, sono state accompagnate da una semplice e ironica didascalia: “Day off. Va affrontato con serietà”.

Le foto hanno subito fatto il pieno di consensi ottenendo oltre 136.000 like e più di 1.400 commenti in cui i fan hanno sottolineato la bellezza e la simpatia dell’artista, sempre pronta a condividere anche i momenti di relax con il suo pubblico.