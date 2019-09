Una notizia che nessuno avrebbe voluto ascoltare. Pochi minuti fa Emma ha annunciato una pausa dalla musica per problemi di salute. La cantante salentina, classe 1984, stava preparando il grande atteso comeback, anticipato dal singolo esplosivo “Io sono bella”, un vero e proprio inno del girl power e più in generale dell’amore verso se stessi.

Emma dovrà purtroppo rimandare gli impegni lavorativi per concentrarsi sul suo problema. La cantante ha comunicato la notizia pubblicando una foto con una citazione di John Lennon che recita “La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani”.

Emma: “Succede, succede e basta”

Il post è stato poi accompagnato dal un lungo messaggio rivolto al pubblico che si è aperto così: “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”.

La cantante si è preoccupata per i fan, già organizzatisi per andarla a vedere all’imminente concerto maltese: “Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di Radio Italia che ringrazio per l’immediata comprensione. Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi: Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi”.

Emma: “Ci sono troppe cose belle da vivere insieme”

La cantante ha infine chiuso con un messaggio positivo, come solo una grande guerriera e leonessa sa fare: “Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme.

Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero... Andrà tutto bene! Emma”.

Inutile sottolineare l’immediata ondata di affetto verso la cantante che in pochi minuti ha ricevuto migliaia di commenti incoraggianti, forza Emma!