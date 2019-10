Emma: il nuovo album e un concerto all’Arena di Verona

Un nuovo album di inediti, un concerto – evento all’Arena di Verona e un instore tour: sono questi i prossimi impegni di Emma Marrone. L’annuncio a sorpresa è arrivato nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre. Un chiaro segnale che la cantante salentina ha voluto lanciare ai suoi fan: voltare pagina al più presto, per lasciarsi finalmente alle spalle uno dei periodi più difficili della sua vita.

Emma, in uscita il nuovo album “Fortuna”

Si chiama emblematicamente “Fortuna” il prossimo album di inediti di Emma, in uscita venerdì 25 ottobre. Il disco è stato anticipato da un unico singolo: si tratta di “Io sono bella”, la canzone scritta da Vasco Rossi per la cantante di origini pugliesi. Del brano esiste anche un videoclip, pubblicato sul canale YouTubue ufficiale dell’artista. L’album, di cui non si conosce ancora la tracklist, vedrà l’alternarsi di canzoni scritte da Emma e altre da lei semplicemente interpretate. Si tratterà di un disco dal sound estremamente moderno e “uptempo”. L’uscita del disco sarà accompagnato da un instore tour che toccherà le principali città d’Italia, ma di cui non sono ancora state annunciate le date. L’inizio della tournée è in programma per venerdì 25 ottobre: la data di uscita del disco. Occasione per i fan per incontrare Emma e farsi autografare le loro copie del disco.

Il concerto – evento all’Arena di Verona

Le canzoni di “Fortuna” saranno senz’altro le protagoniste del concerto speciale che Emma ha annunciato all’Arena di Verona, per il giorno del suo 36esimo compleanno. L’appuntamento è quindi per il 25 maggio 2020 nell’Arena scaligera. Un’occasione per l’artista di origini salentine sia per presentare al suo pubblico le canzoni estratte dal suo disco di imminente uscita, sia per celebrare la sua carriera in generale, nata esattamente 10 anni fa. Un concerto, quindi, per festeggiare i primi 10 anni di attività della cantante, per questo è immaginabile che al fianco delle nuove canzoni, nel corso della serata veronese a trovare posto saranno anche i brani più celebri e apprezzati della discografia di Emma Marrone. Altra previsione piuttosto probabile: potrebbe essere che ad affiancare la cantante nel corso della serata saranno tanti altri artisti. D’altra parte, sono state moltissime e tutte molto emozionanti le dimostrazioni di affetto che hanno accompagnato Emma in queste ultime settimane per lei molto difficili. I biglietti per il concerto sono già in vendita sul sito di TicketOne, mentre saranno disponibili anche nei punti vendita a partire dalle 11 di mercoledì 23 ottobre. Tutti i posti all’Arena di Verona saranno numerati. La notizia del disco e del concerto – che, per il momento, rimane un concerto unico, a cui non dovrebbe fare seguito alcun tour – è stata accolta con grande emozione e felicità dai tanti fan della cantante, felici di poter festeggiare con lei il suo compleanno e i suoi 10 anni di carriera, prima con della nuova musica e poi con un concerto in uno dei luoghi più speciali d’Italia per la musica dal vivo.