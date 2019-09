"Emma Marrone". "Marrone?". "Sì, come il colore!". "Ammessa". Iniziava con queste parole, dieci anni fa, l’avventura di Emma Marrone al programma Amici: il primo passo di una carriera costellata da hit di successo e concerti da tutto esaurito. E i suoi fan oggi, per celebrare l’anniversario, sui social la inondano di messaggi di sostegno e affetto, dopo che la cantante qualche giorno fa ha anche annunciato uno stop temporaneo per motivi di salute.

L’affetto dei fan sui social

A pochi giorni dall’annuncio su Instagram di un problema di salute che la terrà per un periodo lontana dai palchi, i fan di Emma Marrone hanno deciso di farle sentire la loro vicinanza in occasione dei 10 anni di carriera con l’hashtag #10annidiEmma. “Da 10 anni al tuo fianco. Grazie per tutto quello che hai fatto e che farai”, scrive un’utente. “Era il 2016 quando ti ho vista e sentita la prima volta, ma non sai quante volte in questi 10 anni la tua musica mi ha salvato. Oggi ti restituiamo la forza che non ci hai fatto mai mancare, grazie per questo sogno”, aggiunge un altro fan. E ancora: “10 anni di Noi, della tua musica, di tante cose belle vissute insieme e di tante altre ancora da vivere. Torna presto e più forte di prima... noi ti aspettiamo sotto al tuo palco a braccia aperte”; “Non era così che doveva iniziare la nostra festa, ma sono certa che ci rifaremo perché sì, ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Io lego a te parte di me. Da sempre e per sempre”.

L’annuncio su Instagram

Il 20 settembre, Emma ha annunciato su Instagram: “Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Andrà tutto bene!”. Tanta la preoccupazione dei fan: la cantante, quando aveva 25 anni, fu colpita da un tumore a utero e ovaie, subendo poi una seconda operazione nel 2014.

Da Amici alla vittoria a Sanremo

Emma Marrone, 35 anni compiuti a maggio, inizia la sua ascesa tra il 2009 e il 2010 ad Amici come cantante solista, conquistando la vittoria e firmando un contratto con l'etichetta discografica Universal Music Group. Due anni dopo vince Sanremo con il brano "Non è l'inferno" e, nel 2014, viene scelta come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest. Nel corso della carriera riceve numerosi premi, tra cui tre MTV Italia Awards e i suoi album, singoli e live incassano dischi d'oro, di platino e multiplatino.