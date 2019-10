Chi abita a Milano, nella quartiere Brera, potrebbe aver avuto la notizia in anteprima. Il nuovo album di Emma Marrone è stato infatti annunciato ai fan con un cartellone pubblicitario che copre un intero palazzo. Poche ore dopo, con un post video su Instagram, è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte della cantante. "Il mio nuovo album fuori ovunque dal 25 ottobre", ha scritto Emma, aggiungendo una frase che avrà reso felici tutti i suoi fan: "Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita. Sono la ragazza più felice del mondo".

Il ritorno dopo la malattia

Il post contiene due belle notizie per i suoi ammiratori: oltre a un nuovo album, che si intitolerà "Fortuna", c'è anche il ritorno social dopo lo stop per motivi di salute annunciato a fine settembre. Sempre in un post di Instagram, il 20 settembre, Emma aveva comunicato di doversi fermare per "affrontare un problema di salute". Una settimana dopo, aveva scritto un nuovo post per rassicurare i fan sulle sue condizioni: "È stata dura, ma è andata. Non vedo l'ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto".