"Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura... ma è andata!", con un post su Instagram Emma Marrone ha rassicurato i fan sul suo stato di salute. La cantante ha pubblicato una foto del braccialetto ospedaliero staccato dal polso e assicurato che tornerà "al più presto"(L'AFFETTO DEI FAN - LE FOTO DEI 10 ANNI DI CARRIERA).

Il messaggio su Instagram

La cantante, circa una settimana fa, sempre attraverso i social aveva annunciato l'interruzione temporanea dei concerti e della sua attività musicale a causa di un problema di salute. "Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l'ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto", ha scritto ora Emma nel nuovo messaggio. "Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l'amore che ho ricevuto - ha aggiunto - e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito". Un pensiero, poi, l'artista l'ha rivolto ai pazienti che ancora necessitano di cure: "Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi!". "La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura... Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene", ha concluso.