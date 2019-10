Mahmood, "Barrio" è disco d'oro a un mese dall'uscita

Inarrestabile Mahmood. Il 30 settembre 2019, a un mese esatto dall’uscita, il singolo “Barrio” ha ottenuto la certificazione oro FIMI. Un altro traguardo per il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, che si appresta a dare il via al tour europeo.

Barrio, grande conferma per Mahmood

Dopo il grande successo di “Soldi”, con cui Mahmood ha trionfato all’Ariston e scalato le classifiche, anche il nuovo singolo “Barrio” sta regalando grandi soddisfazioni all’artista. Uscita il 30 agosto per Island Records/Universal Music Italia, la canzone è attualmente la più trasmessa dalle radio. Il video ufficiale viaggia invece su quasi 13 milioni di visualizzazioni e promette di superare anche “Soldi”, visto finora da 132 milioni di persone.

“Barrio” è un brano che parla di una storia d’amore nata in periferia, realtà che Mahmood conosce bene, essendo nato nel quartiere di Gratosoglio, a Milano sud. Ancora una volta, a firmare il grande successo è lo stesso Mahmood insieme a Charlie Charles, Dardust e Davide Petrella, già autori di “Calipso”, cantata insieme a Sfera Ebbasta e Fabri Fibra, una delle canzoni dell’estate 2019.

Pronto per partire con il tour europeo

Nel frattempo, il cantante scalda i motori per la partenza del tour europeo, l’Europa Good Vibes Tour. Le date di Londra e Parigi sono andate subito sold out e hanno costretto l’organizzazione ad aggiungere altri appuntamenti, per dare modo a più persone di partecipare ai live. Con il secondo posto all’Eurovision Song Contest, Mahmood ha visto crescere giorno dopo giorno il consenso in tutta Europa e gli attestati di stima che arrivano anche dall’estero non fanno che coronare un anno d’oro per l’artista. Queste tutte le date dell’Europa Good Vibes Tour di Mahmood:

Giovedì 3 ottobre - Tel Aviv, Zappa Live Park

Mercoledì 23 ottobre – Lugano, Studio Foce

Giovedì 24 ottobre – Zurigo, Mascotte

Sabato 26 ottobre – Londra, Under The Bridge

Domenica 27 ottobre – Londra, Under The Bridge (SOLD OUT)

Lunedì 28 ottobre – Parigi, Café de la Danse (SOLD OUT)

Martedì 29 ottobre – Lussemburgo, Rockhall

Giovedì 31 ottobre – Bruxelles, La Madeleine

Venerdì 1 novembre - Parigi, Café de la Danse

Domenica 3 novembre – Berlino, Frannz

Martedì 5 novembre – Barcellona, Razzmatazz

Mercoledì 6 novembre - Madrid, Teatro Barceló

I biglietti per partecipare ai concerti di Mahmood sono disponibili presso tutti i punti vendita autorizzati, sul sito TicketOne e su quello di DNA Concerti, organizzatore degli eventi. I prezzi variano a seconda della location, partendo da un minimo di 28 euro. Inoltre, il 22 ottobre Mahmood è stato invitato a cantare a Strasburgo al Parlamento Europeo, in occasione dell’evento Friends of Music.

Le altre certificazioni FIMI

Oltre a Mahmood, le certificazioni FIMI hanno riguardato altri artisti italiani. Tra questi, Ultimo che ha ottenuto il platino per “Peter Pan (Vuoi volare con me?)”, platino anche per Elisa per “Ogni istante”, Jake La Furia per “Bandita” e Il Pagante con “Settimana bianca”. Disco d’oro invece per “La tua canzone” di Coez, “Pookie” di Aya Nakamura feat. Capo Plaza, “Amici” di Massimo Pericolo e “Chiamate Perse” di Gemitaiz.