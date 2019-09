Mahmood, quattro nuove date per il Good Vibes Tour

Mahmood continua a registrare un successo dopo l’altro: è di pochi giorni fa la notizia del sold out delle date di Londra e Parigi del tour europeo dell’artista e il video di “Barrio” viaggia sul milione e mezzo di visualizzazioni. Come se non bastasse, Mahmood ha appena aggiunto altri quattro concerti al suo Good Vibes Tour, con cui sta girando l’Italia dall’inizio dell’estate e che lo vedrà presto anche in Europa.

Good Vibes Tour, le nuove date

Il Good Vibes Tour di Mahmood ha già preso il nome di Europa Good Vibes tour, infatti il vincitore di Sanremo sta per partire alla volta delle principali città europee. Le date di Londra del 27 ottobre e di Parigi del giorno successivo hanno già fatto registrare il sold out, per cui è stato necessario aggiungere altri due concerti proprio nelle due capitali europee. Mahmood suonerà a Londra anche il 26 ottobre, sempre all’Under the Bridge, e tornerà a Parigi anche il 1° novembre, al Cafè de la danse. Inoltre, visto il successo ottenuto all’Eurovision Song Contest 2019 a Tel Aviv, dove si è classificato secondo con “Soldi”, il cantante ha deciso di tornare “sul luogo del delitto” e tenere un concerto al Zappa Live Park, il 3 ottobre. Per non scontentare anche i fan italiani, è stata aggiunta un’altra data anche nel nostro Paese, il 14 settembre ad Ancona, al Primo Piano Festival. Queste le date finora confermate del Good Vibes Tour di Mahmood:

Good Vibes Tour

Venerdì 13 settembre – Bologna, Tutto Molto Bello

Sabato 14 settembre – Ancona, Primo Piano Festival (NUOVA DATA)

Venerdì 27 settembre – San Vito Lo Capo (TP), Cous Cous Festival

Sabato 28 dicembre – Cosenza, Festival delle Invasioni

Europa Good Vibes Tour

Giovedì 3 ottobre - Tel Aviv, Zappa Live Park (NUOVA DATA)

Mercoledì 23 ottobre – Lugano, Studio Foce

Giovedì 24 ottobre – Zurigo, Mascotte

Sabato 26 ottobre – Londra, Under The Bridge (NUOVA DATA)

Domenica 27 ottobre – Londra, Under The Bridge (SOLD OUT)

Lunedì 28 ottobre – Parigi, Café de la Danse (SOLD OUT)

Martedì 29 ottobre – Lussemburgo, Rockhall

Giovedì 31 ottobre – Bruxelles, La Madeleine

Venerdì 1 novembre - Parigi, Café de la Danse (NUOVA DATA)

Domenica 3 novembre – Berlino, Frannz

Martedì 5 novembre – Barcellona, Razzmatazz

Barrio, il nuovo singolo di Mahmood

Nel frattempo, il nuovo singolo di Mahmood, “Barrio”, uscito il 30 agosto, continua a volare alto: il video, diretto da Attilio Cusani Read, è stato pubblicato il 2 settembre e conta già oltre 1 milione e mezzo di visualizzazioni su YouTube. Il brano è stato scritto dallo stesso Mahmood insieme a Davide Petrella e prodotto da Charlie Charles e Dario “Dardust” Faini. Stessa squadra alla base di uno dei maggiori successi di questa estate, “Calipso”, cantata insieme a Sfera Ebbasta e Fabri Fibra. “Barrio” parla di una storia d’amore nata nelle periferie della città (barrio in spagnolo è il “quartiere”). Proprio un richiamo alla Spagna e al flamenco si avverte anche nella musica, che ha un accentuato ritmo mediterraneo. Per ora, Mahmood sembra non sbagliare un colpo e si appresta a diventare uno dei rappresentanti della nuova musica italiana all’estero.