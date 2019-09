Mahmood in concerto, sold out le date di Londra e Parigi

Il successo di Mahmood travalica i confini italici. Anche se, in realtà non è che sia una sorpresa. Sono andati sold out già due dei concerti dell’ “Europa Good Vibes”, il tour europeo che partirà ad ottobre per il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Si tratta della data di Londra del 27 ottobre, già raddoppiata con l’aggiunta di un ulteriore concerto il giorno precedente (sempre all’Under The Bridge), e di quella di Parigi del 28 ottobre al Cafè de la Danis. A darne annuncio è stata Dna Concerti, che organizza i live di Mahmood, attualmente ancora alle prese con le ultime date della tournée estiva. Di seguito, tutte le date ancora in programma:

Good Vibes Tour

Venerdì 13 settembre – Bologna, Tutto Molto Bello

Sabato 14 settembre – Ancona, Primo Piano Festival

Venerdì 27 settembre – Sani Vito Lo Capo (TP), Cous Cous Festival

Sabato 28 dicembre – Cosenza, Festival delle Invasioni

Europa Good Vibes Tour

Mercoledì 23 ottobre – Lugano, Studio Foce

Giovedì 24 ottobre – Zurigo, Mascotte

Sabato 26 ottobre – Londra, Under The Bridge

Domenica 27 ottobre – Londra, Under The Bridge SOLD OUT

Lunedì 28 ottobre – Parigi, Cafe de la Danis SOLD OUT

Martedì 29 ottobre – Lussemburgo, Rockhall

Giovedì 31 ottobre – Bruxelles, La Madeleine

Domenica 3 novembre – Berlino, Frannz

Martedì 5 novembre – Barcellona, Razzmatazz

Il nuovo singolo “Barrio”

È uscito venerdì 30 agosto il nuovo singolo di Mahmood, “Barrio”, e già si preannuncia un altro successo per il rapper milanese. Mahmood ha continuato a macinare record legati a “Soldi”, il brano che gli ha permesso di ottenere anche un secondo posto all’Eurovision Song Contest 2019. Scritta insieme a Charlie Charles e Dario “Dardust” Faini, la canzone è contenuta nel primo album del cantante cresciuto nella periferia di Milano. E proprio la periferia è alla base di “Barrio”, il nuovo singolo di Mahmood, disponibile da venerdì 30 agosto in tutti i negozi e su tutte le piattaforme digitali e di streaming. A firmare la canzone ancora una volta lo stesso Mahmood insieme a Charlie Charles, Dardust e Davide Petrella, già autori di quella “Calipso” cantata insieme a Sfera Ebbasta e Fabri Fibra che è entrata a pieno titolo tra le canzoni dell’estate 2019. Nel testo di “Barrio”, il cantante milanese parla della periferia da cui arriva (è nato e cresciuto nel quartiere di Gratosoglio, Milano sud) ma anche del mix di culture che sono alla base di tanti nuovi italiani. Lo stesso Mahmood (all’anagrafe Alessandro Mahmoud) è figlio di un egiziano e di una donna sarda e ha vissuto sulla propria pelle le difficoltà di sentirsi considerare “diverso” dagli altri perché nato in periferia.

Gli ultimi progetti di Mahmood

A partire dalla vittoria al Festival di Sanremo 2019, Mahmood si è fatto apprezzare da un pubblico sempre più vasto, riscuotendo un grande successo anche a livello internazionale. Con la sua “Soldi” ha conquistato il secondo posto all’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, come rappresentante dell’Italia: il miglior risultato del nostro Paese dal 2011, anno in cui Raphael Gualazzi si guadagnò la stessa medaglia d’argento con la sua “Madness of love”. Lo scorso 22 febbraio è uscito “Gioventù bruciata”, album d’esordio di Mahmood, attualmente certificato disco d’oro. Il singolo che l’ha portato al successo, “Soldi”, conta ad oggi ben tre dischi di platino in Italia, disco d'oro in Olanda, Svizzera, Spagna e Grecia.