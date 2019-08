Mahmood, "Barrio" è il nuovo singolo

Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo è pronto a scalare nuovamente le classifiche con un nuovo singolo dal titolo “Barrio”, in uscita venerdì 30 agosto.

Il nuovo singolo di Mahmood dopo “Soldi”

Dopo il grande successo che l’ha travolto all’indomani della vittoria all’Ariston, Mahmood ha continuato a macinare record legati a “Soldi”, il brano che gli ha permesso di ottenere anche un secondo posto all’Eurovision Song Contest 2019. Scritta insieme a Charlie Charles e Dario “Dardust” Faini, la canzone è contenuta nel primo album del cantante cresciuto nella periferia di Milano.

E proprio la periferia è alla base di “Barrio”, il nuovo singolo di Mahmood, disponibile da venerdì 30 agosto in tutti i negozi e su tutte le piattaforme digitali e di streaming. A firmare la canzone ancora una volta lo stesso Mahmood insieme a Charlie Charles, Dardust e Davide Petrella, già autori di quella “Calipso” cantata insieme a Sfera Ebbasta e Fabri Fibra che è entrato a pieno titolo tra le canzoni dell’estate 2019.

Nel testo di “Barrio”, il cantante milanese parla della periferia da cui arriva (è nato e cresciuto nel quartiere di Gratosoglio, Milano sud) ma anche del mix di culture che sono alla base di tanti nuovi italiani. Lo stesso Mahmood (all’anagrafe Alessandro Mahmoud) è figlio di un egiziano e di una donna sarda e ha vissuto sulla propria pelle le difficoltà di sentirsi considerare “diverso” dagli altri perché nato in periferia.

“Barrio” e il tour europeo

Per il titolo del nuovo singolo, Mahmood ha scelto di utilizzare una parola spagnola che significa “quartiere”. Nel testo, riferimenti all’amore, all’amicizia e alle relazioni nate in periferia. Quartiere che non è solo il luogo dove esiste il disagio e l’emarginazione ma anche, così come spiega lo stesso Mahmood in un’intervista al Corriere della Sera, «un mix di origini e culture diverse che si amalgamano e trovano un senso di unità molto forte». La canzone è cantata in italiano ma uscirà anche nella versione spagnola. Il ritmo è un beat contemporaneo mixato a una chitarra flamenco, proprio a voler rimarcare l’importanza della commistione di generi.

Dopo l’uscita del singolo, annunciata attraverso alcune stories e post sui social, Mahmood è pronto a partire per il tour europeo che lo vedrà toccare, tra le altre, Londra, Berlino e Barcellona. Prima, per il cantautore ancora alcune date in diversi festival italiani per gli ultimi scampoli del suo Good Vibes Summer Tour: il 31 agosto sarà all’Ama Festival di Bassano del Grappa, il 13 settembre al Tutto molto bello di Bologna, il 27 settembre a San Vito Lo Capo per il Cous Cous Fest e il 28 settembre al Festival delle Invasioni di Cosenza.

Di seguito, invece, le date dell’Europa Good Vibes tour di Mahmood: