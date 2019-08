Mahmood: annunciate le date del tour europeo

A partire dal prossimo autunno, Mahmood volerà in diverse città d’Europa per il suo primo tour d’oltreconfine. Il vincitore di Sanremo 2019, infatti, con la sua “Soldi” ha riscosso un grande successo anche all’estero, complice la partecipazione all’Eurovision Song Contest dove ha conquistato il secondo posto sul podio. Ecco tutte le date dell’Europa Good Vibes, il tour europeo di Mahmood.

Il tour europeo di Mahmood: tutte le date dei concerti

Nel bel mezzo della tournée estiva sui palchi all’aperto di tutta Italia, è arrivato l’annuncio di “Europa Good Vibes”: il prossimo autunno per Mahmood sarà tempo di varcare il confine per il suo primo tour europeo. Tutto il mese di settembre lo vedrà ancora impegnato con i concerti in programma nel nostro bel paese, dopodiché, tra ottobre e novembre, sarà protagonista sui palchi di varie città d’Europa: Lugano, Zurigo, Londra, Parigi, Lussemburgo, Bruxelles, Berlino e Barcellona. Potete trovare tutte le info sulle varie date e i relativi biglietti sul sito di DNA Concerti. Dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo 2019, Mahmood e la sua “Soldi” hanno riscosso un grandissimo successo ben oltre i confini italiani, complice il suo ottimo piazzamento all’Eurovision Song Contest (dove ha conquistato il secondo posto). Il singolo “Soldi” è attualmente triplo disco di platino nel nostro Paese, ma anche disco d'oro in Olanda, Svizzera, Spagna e Grecia. Ecco tutte le date del tour europeo 2019 di Mahmood:

23 ottobre - Lugano, Foce

24 ottobre - Zurigo, Mascotte Club

27 ottobre - Londra, Under the Bridge

28 ottobre - Parigi, Café De la Danse

29 ottobre - Lussemburgo, Rockhal

31 ottobre - Bruxelles, La Madeleine

3 novembre - Berlino, Frannz Club

5 novembre - Barcellona, Razzmatazz

Gli ultimi progetti di Mahmood

A partire dalla vittoria al Festival di Sanremo 2019, Mahmood si è fatto apprezzare da un pubblico sempre più vasto, riscuotendo un grande successo anche a livello internazionale. Con la sua “Soldi” ha conquistato il secondo posto all’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, come rappresentante dell’Italia: il miglior risultato del nostro Paese dal 2011, anno in cui Raphael Gualazzi si guadagnò la stessa medaglia d’argento con la sua “Madness of love”. Lo scorso 22 febbraio è uscito “Gioventù bruciata”, album d’esordio di Mahmood, attualmente certificato disco d’oro. Il singolo che l’ha portato al successo, “Soldi”, conta ad oggi ben tre dischi di platino in Italia, disco d'oro in Olanda, Svizzera, Spagna e Grecia. L’ultima importante collaborazione del cantante milanese è “Calipso”, brano di Charlie Charles e Dardust a cui ha donato la sua voce in featuring con Sfera Ebbasta e Fabri Fibra. Il singolo, pubblicato lo scorso 26 aprile e attualmente certificato doppio disco di platino, è entrato a pieno titolo tra le canzoni dell’estate 2019. Ora Mahmood è impegnato con il suo tour estivo nelle location all’aperto e nei festival di tutta Italia, ecco le restanti date in calendario: