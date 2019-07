Canzoni estate 2019, tutte le hit più famose

In piena estate è tempo già di fare il punto sulle hit più famose. Unendo le classifiche dei brani più trasmessi e quelli più venduti è possibile conoscere le canzoni dell’estate 2019, quelle che hanno segnato e segneranno inevitabilmente questo periodo. Il primo dato che salta all’occhio è la notevole presenza di artisti italiani che quest’anno hanno scelto di cimentarsi nella serrata lotta per conquistare il titolo di tormentone estivo. Qualche presenza sporadica di artisti stranieri, ma rilevanti, completa la lista delle canzoni dell’estate 2019.

Da Benji e Fede a J-Ax

Tra i successi estivi ci sono alcuni capisaldi della stagione come Benji e Fede, Takagi & Ketra, Thegiornalisti e Fabio Rovazzi. Disco di platino e attualmente al primo posto delle canzoni più ascoltate su Apple Music, Benji e Fede confermano l’idillio con la stagione estiva grazie a "Dove e Quando". Il video che accompagna il brano sta per raggiungere quota 30 milioni di visualizzazioni e il brano, dopo un avvio in sordina, ha scalato la classifica dei singoli più venduti in Italia. Dopo “Amore e capoeira”, Takagi & Ketra con l’aiuto di Giusy Ferreri sperano di bissare il successo dello scorso anno e hanno lanciato “Jambo”che ancora una volta ha premiato il duo di produttori. In extremis si è unito alla corsa della canzoni estive del 2019 anche Fabio Rovazzi con “Senza pensieri” che vede la partecipazione di Loredana Bertè e J-Ax. Proprio il rapper è presente anche singolarmente con la sua “Ostia Lido”, già tormentone e subito divenuto tra i brani più ascoltati delle ultime settimane.

I ritorni di Fred De Palma, Irama e Baby K

Tornano ad animare l’estate anche Fred De Palma e Irama. Il primo sceglie la stessa formula della scorsa annata e dopo “D’estate non vale” duetta sempre con Ana Mena in “Una volta ancora”. Il brano ha già conquistato il disco di platino in meno di due mesi. Irama invece dopo aver spopolato con “Nera”, punta tutto su “Arrogante” che pian piano sta scalando la classifica ed ha raggiunto da qualche giorno il disco di platino. Tra i protagonisti dell’estate ci sono anche i BoomDaBash e Thegiornalisti. La band pugliese ha scelto di collaborare con Alessandra Amoroso in “Mambo Salentino”, mentre Tommaso Paradiso e soci hanno rinnovato la loro tradizione estiva con “Maradona Y Pelè”. Quando si parla di bella stagione, non può mancare Baby K che anche quest’anno ha scelto di pubblicare il suo nuovo singolo. Si chiama “Playa” e punta a replicare il successo delle hit lanciate dall’artista negli ultimi anni, a partire da “Roma-Bangkok”. Nella schiera dei cantanti italiani che sono entrati di diritto nelle preferenze degli ascoltatori non potevano mancare big come Tiziano Ferro e Jovanotti. Il cantautore di Latina ha pubblicato il singolo “Buona (Cattiva) Sorte) in attesa dell’uscita di “Accetto Miracoli”, il nuovo album in arrivo a novembre. Lorenzo Cherubini ha invece dato alle stampe a sorpresa l’EP “Jova Beach Party” per promuovere i "Jova Beach Party" nelle migliori spiagge italiane. Il singolo scelto per l’estate è “Nuova Era” grazie alla collaborazione con Dardust. Il produttore entra di diritto anche con “Calipso” già grande successo della stagione ma che continua ad essere tra i brani più ascoltati anche in estate.

Ed Sheeran e Shawn Mendes guidano le hit USA

Tra le canzoni dell’estate 2019 c’è anche l’interessante “Vivere tutte le vite”, nata dalla collaborazione tra Elisa e Carl Brave e “Margarita”, frutto del lavoro di squadra di Elodie e Marracash. Sale pian piano la classifica anche Ghali che a luglio ha pubblicato “Turbococco”, l’ennesimo singolo tratto dal prossimo album. Sul fronte straniero, stravince “Señorita”, uno dei brani più ascoltati su Spotify. Un grande successo per Shawn Mendes e Camila Cabello che nella prima settimana di uscita ha raggiunto la cifra di 46,7 milioni di riproduzioni streaming. Con loro battaglia per un posto tra le hit più ascoltate in tutto il mondo “I don’t care” di Ed Sheeran e Justin Bieber. Chiude la lista delle 20 canzoni dell’estate 2019 il classico tormentone reggaeton che quest’anno spetta a Dj Snake e J Balvin con “Loco Contigo” e “Piece of Your Heart” di Meduza.

