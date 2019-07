Jovanotti: il 21 settembre la festa finale del Jova Beach Party

Sarà sabato 21 settembre, l’ultimo giorno dell’estate, in una location ancora da definire. Ad annunciare il concerto finale del Jova Beach Party è stata Trident, la società organizzatrice della tournée di Lorenzo, in un comunicato ufficiale relativo al rimborso dei biglietti per la data in programma il 27 luglio lungo la spiaggia Fronte Isola di Albenga, in provincia di Savona. Concerto annullato a poche ore dal suo inizio, a causa delle forti mareggiate che si sono “mangiate” una decina abbondante di metri del litorale. Da qui il comunicato di Trident, per informare chi aveva acquistato il tagliando per il concerto sulle modalità per richiedere il rimborso. Con una possibilità alternativa: riutilizzare il biglietto per la festa finale del Jova Beach Party, in programma sabato 21 settembre, l’ultimo giorno dell’estate. Un nuovo evento le cui coordinate saranno svelate entro il 5 agosto.

Le date del Jova Beach Party 2019

Intanto prosegue il Jova Beach Party 2019, la tournée di Jovanotti sulle principali spiagge italiane. Il prossimo appuntamento è in programma per martedì 30 luglio sulla spiaggia Muraglione di Viareggio, in provincia di Lucca: una data che è stata accompagnata a lungo dalle polemiche degli ambientalisti e per la quale non sono più disponibili i biglietti né sul sito di TicketOne né presso i punti vendita autorizzati. I soli tagliandi ancora in vendita per le date del Jova Beach Party 2019 sono quelli relativi ai concerti di mercoledì 7 agosto a Praia a Mare, di sabato 10 agosto a Roccella Jonica, di martedì 13 agosto a Policoro, di sabato 17 agosto a Vasto e di mercoledì 28 agosto, ancora una volta a Lignano Sabbiadoro. La tournée terminerà sabato 31 agosto sulla spiaggia Muraglione di Viareggio, per un raddoppio dell’imminente data. I prossimi concerti in programma per il Jova Beach Party 2019:

Martedì 30 luglio Viareggio (LU), Spiaggia Muraglione

Sabato 3 agosto Lido di Fermo (FM), Lungomare Fermano

Mercoledì 7 agosto Praia a Mare (CS), Dino Beach Area

Sabato 10 agosto Roccella Jonica (RC), Area Natura Village

Martedì 13 agosto Policoro (MT), Spiaggia Torre Mozza – Aquarius – Marinagri

Sabato 17 agosto Vasto (CH), Area Eventi Lungomare

Martedì 20 agosto Lido degli Estensi (FE), Arenile – Porto Canale

Sabato 24 agosto Marebbe (BZ), Cima Plan de Corones

Mercoledì 28 agosto, Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell’Italia

Sabato 31 agosto, Viareggio (LU), Spiaggia Muraglione

La scaletta del Jova Beach Party

Non si conoscono ancora i dettagli sulla festa conclusiva del Jova Beach Party, in programma il 21 settembre. Oltre alla data, la sola cosa che ci è data sapere è la scaletta, che con ogni probabilità sarà molto simile a quella che in questi giorni Lorenzo sta facendo ascoltare sulle spiagge italiane, pur se con qualche, necessaria modifica. D’altra parte, anche nella tournée attualmente in corso, sono diverse le variazioni che Jovanotti apporta da sera a sera. La probabile scaletta del concerto conclusivo del 21 settembre: