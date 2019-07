Jovanotti in concerto a Cerveteri: info e scaletta

Tutto pronto a Marina di Cerveteri per lo sbarco del Jova Beach Party. Dal pomeriggio alla tarda serata di martedì 16 luglio, Jovanotti sarà il re del Lungomare dei Navigatori Etruschi con la nuova tappa del suo attesissimo tour estivo. Un vero party itinerante, che si aprirà nel pomeriggio, intorno alle 16 (apertura cancelli ore 14), per concludersi in serata con il concerto dell’artista toscano, che si esibirà con la band composta da Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi e Leo Di Angilla. Anche per questa data, tanti gli ospiti previsti nel corso della giornata: Benny Benassi, Fatoumata Diawara, Devon e Jah Brothers, Ackeejuice Rockers, Los Webler's de Iquitos, Nickodemus. Biglietti ancora disponibili al prezzo di 59,80 euro. La principale raccomandazione da parte del Comune di Cerveteri per arrivare al concerto è quella di utilizzare il treno o l'autobus, mentre è sconsigliato l'uso dell'automobile (anche se saranno a disposizione due aree parcheggio a pagamento, distanti però 1,5 chilometri dalla zona del concerto). Dalla stazione dei treni di Marina di Cerveteri la location del concerto dista circa un chilometro. Per il rientro saranno messi a disposizione sei treni speciali di collegamento con Roma a carico dell’organizzazione, che potranno essere acquistati online al costo di 8 euro a persona, anziché 10 euro sul posto (previa disponibilità residua di posti). Non sono presenti percorsi ciclabili. Si potrà parcheggiare la moto o lo scooter nel parcheggio dedicato.

Il “Jova Beach Party”

Nonostante le polemiche con le associazioni ambientaliste prima e quella sull’utilizzo dei volontari poi, il “Jova Beach Party” va avanti e andrà avanti come da programma lungo tutta l’estate. Diverse sono le date già sold out, l’ultima ad averlo fatto segnare è la data sulla cima di Plan de Corones. Di seguito il cartellone completo degli eventi:

Martedì 16 luglio – Cerveteri (RM), Lungomare dei navigatori Etruschi

Sabato 20 luglio – Barletta, Lungomare Pietro Mennea SOLD OUT

Martedì 23 luglio – Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria

Sabato 27 luglio – Albenga (SV), Lungomare Cristoforo Colombo SOLD OUT

Martedì 30 luglio – Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

Sabato 3 agosto – Fermo, Lido di Fermo SOLD OUT

Mercoledì 7 agosto – Praia a Mare (CS), Lungomare Area Dino Beach

Sabato 10 agosto – Roccella Jonica (RC), Area Natura Village Lungomare Lato Nord

Martedì 13 agosto – Policoro (MT), Spiaggia Torre Mozza – Aquarius – Marinagri

Sabato 17 agosto – Vasto (CH), Lungomare Duca degli Abruzzi SOLD OUT

Martedì 20 agosto – Lido degli Estensi (FE), Arenile – Porto Canale

Sabato 24 agosto – Plan De Corones (BZ) SOLD OUT

Mercoledì 28 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell'Italia

Sabato 31 agosto – Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

La probabile scaletta

Come già nelle tappe precedenti, Jovanotti ripercorrerà la sua trentennale carriera con i suoi maggiori successi, dagli esordi rap di fine anni Ottanta di “Jovanotti for president” all’ultimo album in studio, “Oh, vita!”, datato 2017. Vedremo se ci sarà spazio per brani dall’ultimo “Jova Beach Party EP”, nato proprio nella fase di avvicinamento al tour estivo, almeno per il singolo “Nuova era” con Dardust. Il live dovrebbe durare un paio d’ore. Di seguito la scaletta del concerto dell’artista toscano a Castel Volturno, tenutosi sabato 13 luglio sulla Spiaggia Lido Fiore Flava: