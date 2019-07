Jovanotti in concerto a Olbia: info e scaletta

Dopo la decisione di cancellare la data in programma il 27 luglio sulla spiaggia Fronte Isola di Albenga, in Provincia di Genova, a causa delle mareggiate degli ultimi giorni che hanno “divorato” ben dodici metri del litorale, per Jovanotti e la sua band è tempo di tornare sui palchi. Il prossimo appuntamento è in programma per martedì 23 luglio lungo la Banchina Isola Bianca Molo Bonaria di Olbia, in Provincia di Sassari. Lorenzo dunque è pronto a tornare in Sardegna: terra da lui a lungo corteggiata, che è riuscita ad avere la meglio sulla Sicilia, che quest’anno è stata costretta a rinunciare agli show estivi del cantautore di Cortona.

Lorenzo Jovanotti in concerto a Olbia: la scaletta

Chi ha partecipato ai concerti sulle spiagge del Jova Beach Party sa bene che parlare di scaletta in questi casi è assai complicato: la setlist dei concerti, infatti, cambia ogni sera, anche a seconda degli ospiti delle diverse giornate. Basti pensare che per la data di debutto, Jovanotti è salito sul palco durante il set dell’ultimo ospite della giornata, il dj Benny Benassi, per non lasciare mai il palco fino a notte inoltrata, regalando quindi al pubblico un lunghissimo show di quasi quattro ore di musica. Nel corso del pomeriggio, inoltre, sono diverse le incursioni dell’artista toscano sui diversi palchi allestiti sulla spiaggia: occasioni in cui Jovanotti duetta con gli ospiti della giornata, sulle note delle loro canzoni, ma spesso anche sulle note delle canzoni appartenenti alla sua discografia. Tuttavia, pur consapevoli che potrà cambiare con grande facilità, è possibile stilare una scaletta “di massima”, con i brani che compongono l’ossatura del Jova Beach Party. Tra questi ci sono canzoni piuttosto recenti, come “Oh, vita!”, “Nuova era” e la recentissima “Luna”, ultimo singolo del cantante e cover del brano di Gianni Togni, fatto ascoltare in coincidenza con il 50ennale dello sbarco dell’uomo sulla Luna. Spazio anche ad altre cover da “Sunshine Reggae” di Laid Black a “Sweet Child O’ Mine” dei Guns’n’Roses, fino a “Right Here, Right Now” di Fatboy Slim e “Stayin’ Alive” dei Bee Gees. La probabile scaletta del concerto di Lorenzo Jovanotti a Olbia:

Oh, vita! Sunshine Reggae (Laid Back cover) Il più grande spettacolo dopo il Big Bang Ciao mamma Estate Nuova era Tutto l’amore che ho Un raggio di sole La notte dei desideri Sweet Child O’ Mine (Guns’n’Roses song) Right Here, Right Now (Fatboy Slim song) Sabato Bella L’ombelico del mondo Stayin’ alive (Bee Gees song) Ragazza magica Chiaro di luna Ti porto via con me Ragazzo fortunato Fango

Jovanotti in concerto a Olbia: le info

Sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati è ancora possibile acquistare i biglietti per il concerto di Lorenzo Jovanotti a Olbia: i tagliandi sono disponibili al prezzo unico di 59.80, comprensivo dei costi relativi ai diritti di prevendita. I cancelli della Banchina Isola Bianca Molo Bonaria apriranno già alle 16: orario in cui inizieranno ad alternarsi sul palco i tanti artisti previsti per la giornata. Gli ospiti confermati per la data sarda sono:

Antibalas

Paolo Baldini

Ackeejuice Rockers

Forelock & Arawak

Riva Starr

Ka Gato Preto

L'ospite a sorpresa della data di Olbia sarà lo showman Fiorello che ha annunciato la sua presenza qualche giorno in un'intervista.