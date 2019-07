Jovanotti in concerto a Barletta: info e scaletta

Il Jova Beach Party sbarca in Puglia: a Barletta data sold out già da settimane

Il Jova Beach Party arriva a Barletta. Jovanotti e la sua carovana itinerante arrivano sul lungomare Pietro Mennea sabato 20 luglio per il grande party che si aprirà nel pomeriggio, intorno alle 16 (apertura cancelli ore 14), per concludersi in serata con il concerto dell’artista toscano, che si esibirà con la band composta da Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi e Leo Di Angilla. Anche per questa data, tanti gli ospiti previsti nel corso della giornata: i colombiani Acido Pantera, Boomdabash, Canzoniere Grecanico Salentino, gli ispano-burundesi J.P. Bimeni & The Black Belts, Ackeejuice Rockers, Mr. Rain e Sud Sound System. La raccomandazione è quella di raggiungere il luogo dell’evento a piedi, almeno per i residenti. La litoranea, infatti, potrebbe essere interdetta al traffico automobilistico da giovedì 18 luglio, per quanto riguarda l’area più prossima al villaggio, fra l’incrocio con via Luigi Dicuonzo e l’ingresso al villaggio del Jova Beach Party, mentre il resto della litoranea sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 6 di sabato 20 luglio.

Il “Jova Beach Party”

Nonostante le polemiche con le associazioni ambientaliste prima e quella sull’utilizzo dei volontari poi, il “Jova Beach Party” va avanti e andrà avanti come da programma lungo tutta l’estate. Diverse sono le date già sold out, l’ultima ad averlo fatto segnare è la data sulla cima di Plan de Corones. Di seguito il cartellone completo degli eventi:

Sabato 20 luglio – Barletta, Lungomare Pietro Mennea SOLD OUT

Martedì 23 luglio – Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria

Sabato 27 luglio – Albenga (SV), Lungomare Cristoforo Colombo SOLD OUT

Martedì 30 luglio – Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

Sabato 3 agosto – Fermo, Lido di Fermo SOLD OUT

Mercoledì 7 agosto – Praia a Mare (CS), Lungomare Area Dino Beach

Sabato 10 agosto – Roccella Jonica (RC), Area Natura Village Lungomare Lato Nord

Martedì 13 agosto – Policoro (MT), Spiaggia Torre Mozza – Aquarius – Marinagri

Sabato 17 agosto – Vasto (CH), Lungomare Duca degli Abruzzi SOLD OUT

Martedì 20 agosto – Lido degli Estensi (FE), Arenile – Porto Canale

Sabato 24 agosto – Plan De Corones (BZ) SOLD OUT

Mercoledì 28 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell'Italia

Sabato 31 agosto – Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

La probabile scaletta

Come già nelle tappe precedenti, Jovanotti ripercorrerà la sua trentennale carriera con i suoi maggiori successi, dagli esordi rap di fine anni Ottanta di “Jovanotti for president” all’ultimo album in studio, “Oh, vita!”, datato 2017. Vedremo se ci sarà spazio per brani dall’ultimo “Jova Beach Party EP”, nato proprio nella fase di avvicinamento al tour estivo, almeno per il singolo “Nuova era” con Dardust. Il live dovrebbe durare un paio d’ore. Di seguito la scaletta del concerto dell’artista toscano a Marina di Cerveteri, tenutosi martedì 16 luglio e che ha visto la presenza a sorpresa sul palco di Gianni Morandi e Piotta: