"Ostia Lido" di J-Ax: il testo della hit estiva

Uscito a fine maggio, “Ostia Lido”, ultimo singolo di J-Ax, si è subito imposto come uno dei brani più ascoltati del periodo candidandosi a diventare il tormentone estivo del 2019. Una hit fatta su misura per i mesi caldi dell’anno e che racconta un classico dell’immaginario romano, Ostia Lido. J-Ax ha spiegato di essere partito dall’idea di sottolineare l’importanza delle piccole cose e di divertirsi anche senza sognare mete esotiche: «Tutti vanno in vacanza, tutti già pensano al mare c’è chi sogna mete esotiche e chi pensa a itinerari culturali e chi come me sceglie Ostia Lido».

Il testo di "Ostia Lido"

Questo il testo di “Ostia Lido” di J-Ax:

Tutti parlano di fare la vacanza colta

ma poi alla fine vanno dove c’è gnocca

sai la gente quando il sole la scotta

come Peter Pan vuole fotterti l’ombra

quando penso agli anni passati (che flash)

noi così proletari, why trash

altro che Bali Bali, (Ganesh)

sognavamo Bari Bari

no fricchettoni, si racchettoni e gavettoni

no ombrelloni né money money neanche per gli asciugamani

invece dei castelli con la sabbia facevamo case popolari

Cosa importa se sognavi Puertorico?

ma se restiamo insieme sembra un paradiso anche Ostia Lido

brucia il sole in ufficio che voglia che hai di scappare,

uscire dall’acqua coperti di sale,

mare blu profondo, sulla pelle il vento,

intorno solo gente che balla,

che balla, che balla

intorno solo gente che balla,

che balla, che balla

Sulla riva letti ricoperti di stoffa

musica new age gente che sboccia

sembra quei privè da scambi di coppia

ma io sono lo scoglio e tu la mia cozza

tipa col bikini in seta eccitata per il seitan e da Calcutta o Baudelaire

tipo lei fa un po’ la dieta e suda

le cola il make-up a fissare il mio panino allo speck

tra i maschi lo sport più diffuso sulla spiaggia

è ancora trattenere il fiato,

tenere dentro la pancia

Lui si porta i libri di Kafka

ma poi studia solo ogni culo che passa

perchè la tua fisicata mi fa asciugare la bocca

anche se l’acqua è gelata portami dove si tocca

forse non saremo vip, ma va bene così,

finché ho la birra ghiacciata e due fiori dentro la borsa

Il tour con Dj Jad e la collaborazione con Rovazzi

Trascinato dal successo della hit estiva, nel frattempo J-Ax continua a festeggiare i 25 anni di carriera in tour con Dj Jad, in una reunion degli Articolo 31 attesa da tempo. Sul palco con J-Ax e gli Articolo 31 c’è anche Raptuz, pioniere dei graffiti in Italia che, co-fondatore della Spaghetti Funk, ha portato insieme al collettivo il live painting per la prima volta nel nostro Paese alla fine degli anni ’90. Questo il calendario delle date in programma:

Sabato 20 luglio – Bibione (VE), Spiaggia piazzale Zenith

Sabato 31 agosto – Noci (BA), Animanote Musica in collina, Foro Boario

Sabato 7 settembre – Catania, Villa Bellini

Sabato 14 settembre – Mondovì (CN), Wake Up Music Festival, Mondovicino Arena

Oltre ad “Ostia Lido” da qualche settimana J-Ax è presente in classifica anche con il brano “Senza pensieri”. Si tratta della nuova hit di Fabio Rovazzi e che vede anche la partecipazione di Loredana Bertè.