L'edizione 2019 dell'Eurovision Song Contest a Tel Aviv è stata vinta da Duncan Laurence con “Arcade”, in gara per l’Olanda. Al secondo posto l'Italia con “Soldi” di Mahmood che è stata battuta sul filo di lana del voto dopo essere stata per una buona parte della gara in testa (CHI ERANO I FINALISTI). La serata è stata caratterizzata anche da un fuori programma di Madonna, che si è esibita come ospite: a sorpresa due suoi ballerini si sono presentati sul palco le bandiere israeliana e palestinese e poi si sono abbracciati (LA SCALETTA DELLA FINALE).

Vince Olanda, Italia seconda con Mahmood

L'Olanda ha guadagnato 492 punti, l'Italia 465. Al terzo posto si è classificata la Russia con “Scream” interpretata da Sergey Lazarev, che ha guadagnato 369 punti. Tra il primo e il secondo il distacco è stato di 27 punti. Alla serata ha partecipato Sara Netanyahu mentre il marito Benjamin, primo ministro israeliano, ha deciso di rinunciare “per motivi di sicurezza” (LE ESIBIZIONI FAMOSE DELL'EUROVISION).

Ballerini Madonna con bandiere Israele e Palestina

Durante l’esibizione di Madonna dal palco di Tel Aviv, una bandiera israeliana è apparsa sulla schiena di un ballerino e quella palestinese su quella di un'altra, con i due che si sono abbracciati al termine della canzone (MADONNA: NON SMETTO DI CANTARE PER AGENDA POLITICA). La popstar ha cantato una versione nuova di zecca per i 30 anni di “Like a prayer” e poi “Future”, brano inedito dal suo prossimo album 'Madame X' in uscita a giugno. L'Unione europea di radiodiffusione (Ebu) ha precisato in un comunicato di non aver approvato preventivamente l'esposizione delle bandiere nell'esibizione di Madonna. Quella parte dello show non era comparsa nelle prove, ha precisato la Ebu citata dal Times of Israel. "L'Eurovisione song contest - ha ribadito - è un evento non politico, e Madonna ne era conoscenza". Durante la votazione finale dell’Eurovision, anche il gruppo islandese Hatari ha innalzato sciarpe con i colori e la scritta “Palestina” non appena sono stati inquadrati.