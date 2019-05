Eurovision Song Contest: tutti i finalisti

Domani sera gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sul palco della 64° edizione dell’Eurovision Song Contest in cui ventisei artisti, provenienti da tutta Europa e Australia, si sfideranno per la vittoria finale. In oltre mezzo secolo la kermesse musicale si è imposta come un fenomeno mediatico senza precedenti catalizzando l’attenzione di milioni di telespettatori e portando al successo artisti divenuti poi star a livello internazionale, tra questi Celine Dion e gli ABBA.

Nel corso delle due prime semifinali trentacinque artisti, suddivisi in due gruppi, si sono sfidati per un biglietto per la serata più importante della competizione in cui gli artisti si daranno battaglia a suon di pop, esibizioni spettacolari, scenografie accattivanti e coreografie mozzafiato.

Eurovision Song Contest: la prima semifinale

Nella prima semifinale dell'Eurovision Song Contest si sono affrontati diciassette artisti, ma soltanto dieci di loro sono riusciti a conquistare il favore di pubblico e giuria. Tra le esibizioni più amate troviamo sicuramente quella della cantante cipriota Tamta che ha fatto scatenare tutti con “Replay” grazie anche a una performance adrenalinica e praticamente perfetta.

Eurovision Song Contest: la seconda semifinale

La seconda semifinale non è stata da meno grazie a performance infuocate come quella dello svizzero Luca Hänni che ha travolto tutti con la sua energica “She Got Me” e quella dello svedese John Lundvik che ha dimostrato ancora una volta, grazie alla bellissima “Too Late For Love”, come la Svezia non abbia rivali in quanto a musica pop.

Eurovision Song Contest: la finale

Domani sera i venti vincitori della due semifinali si uniranno al gruppo formato dal paese ospitante e dai “Big 5”, ovvero i paesi organizzatori: Spagna, Francia, Regno Unito, Italia e Germania. Nonostante gli artisti dei paesi già finalisti non si siano esibiti sul palco di Tel Aviv, nel corso delle due semifinali i cantanti sono stati intervistati dai conduttori che hanno anche mostrato una parte delle loro esibizioni. Ospite della serata Madonna (qui le foto più belle della Regina del Pop).

Al momento è impossibile indicare con certezza chi trionferà all’Eurovision Song Contest, mai come quest’anno la competizione è alle stelle e tutti i paesi hanno deciso di puntare sui loro migliori artisti nazionali. Secondo i bookmaker e l’opinione social, tra i favoriti troviamo lo svedese John Lundvik, l’olandese Duncan Laurence e il russo Sergey Lazarev, ma la sorpresa è sempre dietro l’angolo.



Ecco i ventisei finalisti dell’Eurovision Song Contest 2019: