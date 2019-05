La seconda semifinale della 64° edizione dell’Eurovision Song Contest ha regalato colpi di scena ed emozioni spettacolari. Bar Rafaeli ed Erez Tal hanno condotto il secondo appuntamento della kermesse musicale più seguita e importante al mondo, al loro fianco Assi Azar e Lucy Ayoub.

La prima semifinale è stata teatro di un grande show in cui artisti di talento hanno messo in piedi performance sorprendenti, ieri sera gli ultimi diciotto semifinalisti non sono stati da meno e hanno tirato fuori tutta la loro grinta per poter staccare un biglietto per la finale di sabato in cui si contenderanno l’ambita vittoria. Musica pop, influenze dance e coreografie mozzafiato sono stati gli ingredienti principali che hanno entusiasmato il pubblico a casa e presente a Tel Aviv, quest’anno città ospitante dopo la vittoria di Netta con “Toy” nel 2018.

John Lundvik - “Too Late For Love”

(Svezia)

Lo sappiamo benissimo, la Svezia è da sempre la grande protagonista della manifestazione insieme ai cugini norvegesi, islandesi, finlandesi e danesi, non è infatti un caso che tutti, fatta eccezione della Finlandia, siano riusciti a qualificarsi per la finale di domani. Ogni anno la terra natale degli ABBA, vincitori dell’Eurovision Song Contest con “Waterloo” nel 1974, seleziona i migliori artisti pronti a darsi battaglia al Melodifestivalen, le selezioni svedesi in cui viene scelto il portabandiera all’Eurovision Song Contest.

Quest’anno la Svezia ha deciso di puntare tutto su John Lundvik e la bellissima “Too Late For Love”. Ieri sera l’artista, classe 1983, è salito sul palco di Tel Aviv mettendo in piedi una performance di alto livello. Il cantante si è esibito da solo fino all’arrivo di quattro coriste che hanno rappresentato la ciliegina sulla torta. Il pubblico social ha subito espresso grande entusiasmo per l’esibizione in cui vocalità perfetta e arrangiamenti eccezionali rappresentano i punti di forza. John corre per la vittoria.