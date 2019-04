Meno di un mese all’inizio, il 14 maggio si alzerà il sipario sulla 64° edizione dell’Eurovision Song Contest, la kermesse musicale che ogni anno vede sfidarsi cantanti provenienti da ogni parte del mondo e non soltanto d’Europa, infatti dal 2015 anche l’Australia gareggia alla manifestazione visto l’enorme seguito di pubblico che da anni la competizione riscuote nel paese.

Eurovision: Mahmood in gara per la vittoria italiana

Quest’anno le due semifinali si terranno martedì 14 e giovedì 16 maggio, mentre la serata conclusiva sarà sabato 18 maggio quando Mahmood salirà sul palco di Tel Aviv per rappresentare il nostro paese con il brano “Soldi”, vincitore dell’ultima edizione del Festiva di Sanremo (clicca qui per rivedere le foto della finale della kermesse italiana).

Nel corso degli anni l’Italia è riuscita a trionfare due volte grazie a Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno, quindi Mahmood avrà il compito di provare a riportare la competizione nel nostro paese per la terza volta, infatti la nazione vincitrice avrà poi la responsabilità di ospitare e organizzare l’edizione successiva in caso di vittoria.

Eurovision: la festa d’apertura di Londra

Ieri sera si è tenuta la dodicesima edizione del London Eurovision Party, la manifestazione che apre ufficialmente le danze alla competizione di maggio. Infatti, da oltre dieci anni un mese prima del grande evento musicale, si tiene una serata in cui alcuni dei protagonisti della competizione e alcuni dei cantanti in gara più amati delle scorse edizioni si riuniscono per un evento all’insegna dell’amore per la musica.

La capitale inglese ha ospitato il debutto europeo di Mahmood che è salito sul palco per presentare live il brano “Soldi”. Il pubblico presente ha subito amato l’esibizione dell’artista che ha portato una ventata di energia e adrenalina.

Nel corso della serata si sono esibiti anche altri artisti che troveremo a Tel Aviv, tra questi John Lundvik per la Svezia, KEiiNO per la Norvegia, Leonora per la Danimarca e Victor Crone per l’Estonia.

Al momento il brano di Mahmood sta riscuotendo un enorme successo sui social e a fine febbraio “Soldi” era quotata al terzo posto per la vittoria da parte dei bookmaker.