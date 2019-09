Coez: il testo di "La tua canzone", il nuovo singolo

In attesa di ascoltarlo il 29 settembre all’Arena di Verona, Coez ha pubblicato il terzo singolo estratto dall’album “È sempre bello”. Dopo la traccia omonima e “Domenica”, il cantautore ha scelto una serenata come nuovo estratto del suo quinto album in studio. Chi l'ha detto che una canzone d'amore debba essere per forza una ballad? Un lentone sdolcinato? La nota stampa che anticipa il brano pone questi interrogativi e risponde così: “In “La tua canzone” emerge un sentimento sovversivo, paradossale. Musicalmente è spensierata, disimpegnata, cantabile, rock nella strofa con la chitarra elettrica e il clapping, a tutta voce nel ritornello, liberatorio, che si apre all'improvviso. A tutto volume”. La canzone è stata pubblicata il 30 agosto e pian piano sta conquistando l’airplay radiofonico.

"La tua canzone", il testo del nuovo singolo di Coez

“La tua canzone” è tratta da “È sempre bello”, quinto album in studio che ha venduto oltre 25 mila copie. Questo il testo della canzone:

Amare te è facile

Come odiare la polizia

Sai, le canzoni non vanno mai via

Questa è la tua, sarà sempre qua

Per quando la vorrai

Per quando m'odierai

Per quando m'odierai

Per quando m'odierai

Amare me, difficile

Come amare chi se ne va via

In questo mare da infinite onde

Io ho la mia

La tua canzone ti bagnerà

Per quando lo vorrai

Per quando m'odierai

Per quando m'odierai

Per quando m'odierai

C'è un mazzo di fiori sul mio sedile, guiderò

Per tutte le cose che non so dire mentirò

Che certe parole non sanno uscire, forse no

O forse non era vero

O forse non era vero

Amare me è facile

Come amare chi se ne va via

In questo mondo di infinite bombe

Io ho la mia

La tua canzone ti scalderà

Per quando lo vorrai

C'è un mazzo di fiori sul mio sedile, guiderò

(Per quando mi amerai)

Per tutte le cose che non so dire mentirò

(Per quando mi amerai)

Che certe parole non sanno uscire, forse no

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

Le date del "È sempre bello TOUR"

Coez sarà impegnato dal 29 settembre nel “È sempre bello TOUR”. Il cantautore inizierà la serie di concerti nei palasport con una data evento all’Arena di Verona. Già sold out invece la data di Milano del 27 ottobre che ha portato all’apertura di una nuova data prevista per il 26 novembre. Ecco il calendario completo: