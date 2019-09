Coez canta l'amore sovversivo, è La Tua canzone

E' su Vevo il video di LA TUA CANZONE, il nuovo singolo di Coez estratto da È sempre bello (Carosello Records), terza hit consecutiva tra le più trasmesse dalle radio, dopo il brano omonimo e “Domenica”.



LA TUA CANZONE è una serenata alla maniera di Coez, che a una frase spiazzante come “amare te è facile come odiare la polizia” fa seguire una dedica amorevole. Chi l’ha detto che una canzone d’amore debba essere per forza una ballad? Un lentone sdolcinato? In LA TUA CANZONE emerge un sentimento sovversivo, paradossale. Musicalmente è spensierata, disimpegnata, cantabile, rock nella strofa con la chitarra elettrica e il clapping, a tutta voce nel ritornello, liberatorio, che si apre all’improvviso. A tutto volume.



Il videoclip, per la regia di Andrea Folino, vuole rappresentare visivamente il tono sovversivo e spiazzante del brano attraverso un’ambientazione che richiama la tradizione del cinema pulp. Lo stile e le immagini quasi tarantiniane sembrano tagliate da un lungometraggio, collocato in uno spazio-tempo indefinito e che fa da sfondo a una tragica e iper-realistica storia, “l’ultima scena di un film che non vedrete mai per intero dove non ci sono eroi né vittime”, come spiega lo stesso Coez all’inizio del video. L’unico vincitore, almeno in questo caso, rimane l’amore. Nel bene e nel male.



COEZ è pronto per È SEMPRE BELLO IN TOUR, il progetto live prodotto da Vivo Concerti, che partirà ufficialmente il 12 ottobre da Torino e sarà anticipato dal primo live di Coez all’Arena di Verona in programma il 29 settembre. In autunno il tour proseguirà nei palazzetti più importanti d’Italia, passando per Ancona, Milano (doppia data), Livorno, Firenze, Bologna, Acireale, Napoli, Bari.



E’ sempre bello è il quinto disco solista di Coez, uscito il 29 marzo per Carosello Records e certificato Disco d’Oro, il cui singolo omonimo che l’ha anticipato ha raggiunto recentemente il Quadruplo Platino, mentre il secondo singolo estratto, “Domenica”, è stato certificato Disco di Platino.



La radio ufficiale di È SEMPRE BELLO IN TOUR è RTL 102.5



È SEMPRE BELLO IN TOUR

29 settembre - Verona - Arena di Verona

12 ottobre – Torino – Pala Alpitour

20 ottobre - Ancona - Palaprometeo

27 ottobre - Milano - Mediolanum Forum – SOLD OUT

04 novembre - Livorno - Modigliani Forum

07 novembre - Firenze - Nelson Mandela Forum

16 novembre - Bologna - Unipol Arena

26 novembre – Milano – Mediolanum Forum – NUOVA DATA

07 dicembre - Acireale - Pal’Art Hotel

12 dicembre - Napoli - PalaPartenope

22 dicembre - Bari – Palaflorio