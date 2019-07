Coez, nuova data a Milano a novembre dopo il sold out

Dopo aver annunciato il raggiungimento del sold out a tre mesi dal concerto, il tour di Coez raddoppia la data al Mediolanum Forum di Assago. Il live in programma il 27 ottobre ha registrato il tutto esaurito e così per accontentare le richieste dei fan è stata aggiunta una nuova data nella stessa location il 26 novembre. Da giovedì 18 luglio alle 11.00 sul sito ufficiale di Coez e dal 21 luglio allo stesso orario nei punti vendita autorizzati, è possibile acquistare i biglietti per il concerto. Cresce quindi l’attesa per il tour di Coez che per quest’estate ha deciso di non esibirsi dal vivo dopo la tripla anteprima dello scorso maggio a Roma. Una scelta ponderata e che permette al cantautore di godersi il successo del suo “È sempre bello” e del singolo “Domenica”, da settimane in rotazione radiofonica e una delle canzoni più ascoltate del periodo.

Il tour di Coez

Il tour di Coez a supporto dell’album uscito a marzo partirà a fine settembre e proseguirà fino a fine dicembre con la data di Bari, l’ultima in programma delle undici già programmate. I biglietti per i nuovi show sono disponibili da martedì 9 aprile sul sito www.esemprebello.com e sul circuito Ticketone con prezzi che partono da 34,50 euro. Per la data all’Arena di Verona polverizzati i tagliandi di Poltronissima gold numerata, Parterre in piedi terminato per quelle di Torino e Bari. Disponibili anche i VIP Pack, che includono: un biglietto (parterre per tutte le date, ad eccezione di quelle di Roma dove è incluso un posto in primo anello A numerato), entrata anticipata nel luogo dell’evento, help-desk e info-line, personale dedicato, catering e drink di benvenuto e gadget memorabilia esclusivo. Questo il calendario completo del “È sempre bello Tour 2019” con la nuova data al Mediolanum Forum:

Domenica 29 settembre – Verona, Arena

Sabato 12 ottobre – Torino, Pala Alpitour

Domenica 20 ottobre – Ancona, PalaPrometeo Estra

Domenica 27 ottobre – Assago (MI), Mediolanum Forum SOLD OUT

Lunedì 4 novembre – Livorno, Modigliani Forum

Giovedì 7 novembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

Sabato 16 novembre – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Martedì 26 novembre – Assago (MI), Mediolanum Forum NUOVA DATA

Sabato 7 dicembre – Acireale (CT), Pal’Art Hotel

Giovedì 12 dicembre – Napoli, PalaPartenope

Domenica 22 dicembre – Bari, PalaFlorio

L'album "È sempre bello"

Come detto Coez porterà in tour le tracce del nuovo album “È sempre bello”, progetto discografico arrivato dopo lo straordinario successo di “Faccio un casino”. Il produttore del disco è Niccolò Contessa de I Cani, che è intervenuto anche nella fase di scrittura e degli arrangiamenti. Una collaborazione intensa tra i due artisti che hanno lavorato in simbiosi per dare vita al quinto disco di Coez. Anticipato dal singolo “È sempre bello”, il secondo singolo estratto è “Domenica”, attualmente in rotazione radiofonica. Nel disco è presente un forte richiamo agli anni ’80, anche e soprattutto nel brano “Domenica”. Questa invece è la tracklist completa dell’album “È sempre bello”: