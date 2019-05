Coez: il nuovo singolo è "Domenica"

Da venerdì 26 aprile è in rotazione sulle frequenze radiofoniche “Domenica”, il nuovo singolo di Coez, secondo estratto dal suo ultimo album “È sempre bello”. Nel brano vi è un chiaro rimando alla penna di Vasco Rossi: se nel 1985 Vasco scriveva “T’immagini se fosse sempre domenica”, ora Coez ritrova nell’ultimo giorno della settimana quella stessa spensieratezza. Ogni verso della canzone inizia con la frase “Vorrei fosse domenica”, tra suoni vintage che riportano agli anni ’80 e electro hip hop.

Il nuovo album “È sempre bello”

Coez ha iniziato il suo 2019 con tantissime novità: lo scorso 11 gennaio è stato lanciato “È sempre bello”, primo singolo e title track del nuovo album, che ha preceduto di un paio di mesi l’uscita del quinto disco in studio. Il brano ha riscosso subito un grande successo, tanto da essersi già guadagnato la certificazione di doppio disco di platino da parte della FIMI, oltre a un debutto al primo posto della classifica singoli. “È sempre bello”, l’album, è stato pubblicato il 29 marzo, segnando il ritorno di Coez in Carosello Records dopo il precedente “Faccio un casino” (uscito per l’etichetta indipendente Undamento). Nel disco è presente un forte richiamo agli anni ’80, anche e soprattutto nel secondo singolo estratto “Domenica”. La canzone, in rotazione sulle frequenze radiofoniche a partire da venerdì 26 aprile, prende ispirazione dalla penna di Vasco Rossi che nel 1985 scriveva il brano “T’immagini”. Con questo nuovo album Coez conferma il suo passaggio alle melodie pop, pur non dimenticando le sue radici nella scena rap. “È sempre bello” è composto da 10 tracce e verrà presentato live in anteprima a Roma, con tre date al Palazzo dello Sport il 28, 29 e 31 maggio 2019. Il tour prenderà ufficialmente il via, in tutta Italia, a partire da settembre.

“È sempre bello” in tour: le date dei concerti

Coez ha annunciato le date del suo “È sempre bello” tour 2019, che lo porterà ad esibirsi sui palchi dei palazzetti più importanti d’Italia, oltre che nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Ci sarà una speciale anteprima live a Roma, con ben tre date in programma: 28, 29 e 31 maggio al Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica). Il concerto del 28 maggio ha già registrato il sold out con mesi d’anticipo. Il tour vero e proprio partirà al rientro dalle vacanze estive, con una prima tappa all’Arena di Verona il 29 settembre, per poi proseguire nei palazzetti nel resto d’Italia fino al mese di dicembre. I biglietti per assistere ai concerti di Coez sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 34,50 euro (diritti di prevendita inclusi) e variano a seconda della venue e del posto selezionato. Disponibili anche i VIP Pack, che includono: un biglietto (parterre per tutte le date, ad eccezione di quelle di Roma dove è incluso un posto in primo anello A numerato), entrata anticipata nel luogo dell’evento, help-desk e info-line, personale dedicato, catering e drink di benvenuto e gadget memorabilia esclusivo. Il prezzo del VIP Pack (sempre diritti di prevendita inclusi) è di 171,75 euro per le date romane ancora disponibili (29 e 31 maggio 2019) e di 120 euro per tutti i restanti appuntamenti nei palazzetti. Di seguito il calendario con tutte le date già annunciate per “È sempre bello in tour”: