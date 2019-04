Coez: le date dell’“È sempre bello Tour 2019” nei palasport

Un’anteprima non ha senso di esistere se manca qualcosa dopo. Dopo le tre anteprime in programma il 28, il 29 e il 31 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, Coez è pronto a portare il suo “È sempre bello Tour 2019” nei palazzetti dello sport delle principali città italiane.

Le date dell’"È sempre bello Tour 2019" di Coez

L’“È sempre bello Tour 2019” di Coez prenderà il via il 29 settembre dall’Arena di Verona, per terminare il 22 dicembre al Palaflorio di Bari. Nel mezzo, da segnalare il concerto del 27 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano. I biglietti per i nuovi show sono disponibili dalle 11 di martedì 9 aprile sul sito www.esemprebello.com e dalle 11 di venerdì 12 aprile nei punti vendita autorizzati. I concerti dell’“È sempre bello Tour 2019”:

28 maggio 2019 Roma, Palazzo dello Sport

29 maggio 2019 Roma, Palazzo dello Sport

31 maggio 2019 Roma, Palazzo dello Sport (nuova data)

29 settembre 2019 Verona, Arena di Verona

12 ottobre 2019 Torino, Pala Alpitour

20 ottobre 2019 Ancona, Palaprometeo

27 ottobre 2019 Assago (Milano), Mediolanum Forum

4 novembre 2019 Livorno, Modigliani Forum

7 novembre 2019 Firenze, Nelson Mandela Forum

16 novembre 2019 Bologna, Unipol Arena

7 dicembre 2019 Acireale (Catania), Pal’Art Hotel

12 dicembre 2019 Napoli, PalaPartenope

22 dicembre 2019 Bari, Palaflorio

Le anteprime dell’"È sempre bello Tour 2019" di Coez

“È sempre bello Tour 2019” di Coez sarà anticipato da tre concerti in programma il 28, il 29 e il 31 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, città natale del cantautore. Il primo concerto è quasi sold out, per questo è stata da poco annunciata la terza data, i cui tagliandi saranno in vendita a breve. Sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati è possibile acquistare i biglietti per il primo concerto, al prezzo di 40,25 per il terzo anello C numerato: esauriti, invece, gli altri settori. In alternativa, al prezzo di 171,15 euro è possibile accaparrarsi il “Vip Pack”, comprendente un biglietto per il primo anello A numerato, l’entrata anticipata nel palazzetto dello sport, l’accesso all’help desk e all’info line, del personale dedicato, un invito al catering, un welcome drink di benvenuto e un gadget memorabilia esclusivo. Il “Vip Pack” è acquistabile allo stesso prezzo anche per lo show del giorno successivo, per il quale sono inoltre disponibili i tagliandi per il terzo anello C numerato a 40,25 euro, per il secondo anello B numerato a 46 euro e per il primo anello A numerato a 51,75 euro.

"È sempre bello": il nuovo album di inediti di Coez

A fare la parte del leone nel corso delle serate saranno senz’altro i brani estratti da “È sempre bello”, il disco di inediti più recente di Coez, pubblicato il 29 marzo per Carosello Recors. Album che ha debuttato direttamente al primo posto delle classifiche Fimi/Gfk dei dischi più venduti della settimana in Italia. L’uscita dell’album è stata accompagnata dalla pubblicazione dell’omonimo singolo, già certificato doppio disco di platino e stabile da due mesi e mezzo nella top 10 delle classifiche italiane, con oltre 30 milioni di streaming.