Coez domina, primo tra gli album e tra i singoli

Coez realizza l’en plein e conquista la vetta degli album e dei singoli più venduti in Italia. Il cantautore ha debuttato al primo posto con l’album “È sempre bello”, uscito il 29 marzo per Carosello Records. In contemporanea anche il singolo omonimo ha raggiunto il primo posto della classifica dei più venduti e ha superato i 30 milioni di streaming. Il brano inoltre è tra i più ricercati sull’app Shazam, mentre il video ha già raggiunto 17 milioni di views. Un successo senza precedenti per Coez che sui social ha espresso tutto il suo entusiasmo per lo storico traguardo raggiunto: «È sempre bello è il disco più venduto in Italia e giuro che non lo avevo dato per scontato visto che i miei album storicamente arrivano sempre 4 o 5 mesi dopo. Per la prima volta nella mia 'carriera discografica' sono arrivato primo in Fimi sia col disco che col singolo. Vado a piangere al cesso. Vi voglio bene». Coez ha conquistato la vetta della classifica degli album più venduti, superando “Personale” di Fiorella Mannoia. Il podio è chiuso da Billie Eilish con l’album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Scende al quarto posto Rkomi con "Dove gli occhi non arrivano", davanti a "Start", ultimo album di Ligabue, la colonna sonora di "Bohemian Rhapsody" dei Queen, "Playlist" di Salmo e Ultimo con “Peter Pan”. Chiudono la top 10 la “Platinum Collection” dei Queen e “Re Mida” di Lazza.

L'album "È sempre bello"

“È sempre bello” è composto da 10 canzoni ed è arrivato a due anni da “Faccio un casino”, album che ha superato le 100 mila copie vendute grazie anche al singolo “La musica non c’è” che ha conquistato ben 7 dischi di platino. Il nuovo album, il quinto in carriera di Coez, è prodotto da Niccolò Contessa de I Cani, che è intervenuto anche nella fase di scrittura e degli arrangiamenti.«Lavorare con Niccolò è stata una necessità, più che una scelta» ha spiegato Coez. «Avevamo lavorato insieme per “Faccio un casino” e “La musica non c’è”. Per “È sempre bello” è venuto tutto in maniera molto naturale, riunirsi è sembrata subito la normale conseguenza della preziosa collaborazione che avevamo avviato in passato. Abbiamo fatto tutto insieme, arrivando al punto che quando avevo le parole scritte, lui aveva già in testa la musica e viceversa. Alla fine io scrivevo mentre lui componeva».

La tracklist e i concerti di Roma

La tracklist dell’album “È sempre bello” è composta da 10 canzoni per celebrare i 10 anni di attività di Coez, il rapper romantico per antonomasia. Queste i brani dell’album:

Mal di gola “È sempre bello” Catene Domenica Fuori di me La tua canzone Gratis Ninna nanna Vai con Dio Aeroplani

In vista dell’uscita dell’album, Coez ha anche annunciato due eventi live a Roma. Il cantautore si esibirà il 28 e 29 maggio per il “Roma, è sempre bello” al Palazzo dello Sport di Roma. Le prevendite per i due appuntamenti sono disponibili sul sito www.esemprebello.com e nei punti vendita autorizzati. Queste le parole che hanno annunciato il ritorno sui palchi: «Quello che una volta era un punto di arrivo oggi è solo un nuovo inizio. Avevo detto che sarei stato lontano per un po’ ed era chiaramente una cazzata, visto che fra poco ci rivedremo. Questo 2019 lo facciamo fischiare».