Coez, già sold out il concerto di Milano del prossimo ottobre

Sold out con quattro mesi di anticipo per Coez. Biglietti esauriti per il suo concerto in programma domenica 27 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (MI), come ha annunciato l’agenzia che cura il tour Vivo Concerti. Un successo clamoroso, dopo il grande riscontro della tripla anteprima dello scorso maggio a Roma, cui sta facendo seguito una prevendita a gonfie vele per il tour che animerà l’autunno dell’artista romano. Coez, intanto, si gode un’estate di relax, con i suoi singoli a spopolare in radio e sul web (nella Top 10 dei video indipendenti del 18 luglio la sua “Domenica” veleggia alla numero 1) e nessuna esibizione live in programma.

Le date dell’ "È sempre bello Tour 2019"

L’“È sempre bello Tour 2019” di Coez prenderà il via il 29 settembre dall’Arena di Verona, per terminare il 22 dicembre al Palaflorio di Bari. I biglietti per i nuovi show sono disponibili da martedì 9 aprile sul sito www.esemprebello.com e sul circuito Ticketone con prezzi che partono da 34,50 euro. Si consiglia di fare in fretta ad accaparrarsi il tagliando se interessati perché la vendita procede a ritmi sostenuti: per la data all’Arena di Verona polverizzati i tagliandi di Poltronissima gold numerata, Parterre in piedi terminato per quelle di Torino e Bari. Disponibili anche i VIP Pack, che includono: un biglietto (parterre per tutte le date, ad eccezione di quelle di Roma dove è incluso un posto in primo anello A numerato), entrata anticipata nel luogo dell’evento, help-desk e info-line, personale dedicato, catering e drink di benvenuto e gadget memorabilia esclusivo. Questi i concerti dell’“È sempre bello Tour 2019”:

Domenica 29 settembre – Verona, Arena

Sabato 12 ottobre – Torino, Pala Alpitour

Domenica 20 ottobre – Ancona, PalaPrometeo Estra

Domenica 27 ottobre – Assago (MI), Mediolanum Forum

Lunedì 4 novembre – Livorno, Modigliani Forum

Giovedì 7 novembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

Sabato 16 novembre – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Sabato 7 dicembre – Acireale (CT), Pal’Art Hotel

Giovedì 12 dicembre – Napoli, PalaPartenope

Domenica 22 dicembre – Bari, PalaFlorio

“È sempre bello”: il nuovo album di Coez

Le dieci tracce estratte da “È sempre bello” sono nate negli ultimi due anni: il tempo trascorso dalla pubblicazione del precedente disco, “Faccio un casino”. Canzoni nate dalla penna di Coez tra un concerto e l’altro, nel vivere la quotidianità. Fil rouge dei brani sono le storie: d’amore, d’amicizia, di tenerezza. Storie di tutti i giorni che Coez ha voluto cristallizzare con l’eternità di una canzone. Produttore del disco è Niccolò Contessa de I Cani, che è intervenuto anche nella fase di scrittura e degli arrangiamenti. «Lavorare con Niccolò è stata una necessità, più che una scelta» ha spiegato Coez. «Avevamo lavorato insieme per “Faccio un casino” e “La musica non c’è”. Per “È sempre bello” è venuto tutto in maniera molto naturale, riunirsi è sembrata subito la normale conseguenza della preziosa collaborazione che avevamo avviato in passato. Abbiamo fatto tutto insieme, arrivando al punto che quando avevo le parole scritte, lui aveva già in testa la musica e viceversa. Alla fine io scrivevo mentre lui componeva». La tracklist di “È sempre bello”: